الامارات | «كورونا» يهزم نجماً في سينما الفنون القتالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهزم نجماً في سينما الفنون القتالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية، سوني تشيبا، الذي برز خصوصاً في فيلم «كيل بيل» للمخرج كوينتن تارانتينو، عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، كما أفاد مدير أعماله. وأوضح تيموثي بيل لوكالة فرانس برس أن سوني توفي الأربعاء بسبب «كوفيد-19»، واصفاً إياه بأنه «صديق عظيم وزبون رائع، وهو رجل شديد التواضع والود».

وكان سوني تشيبا، واسمه الأصلي ساداهو مايدا، المولود عام 1939 في فوكوكا (جنوب غرب اليابان)، قد كرّس نفسه في ستينات القرن الماضي لعدد كبير من الفنون القتالية، وأصبح خبيراً في الكاراتيه التي كانت رياضته المفضلة.

وأصبح سوني بفضل إتقانه هذه الفنون ممثلاً غزير الإنتاج في الأفلام والمسلسلات اليابانية، فشارك في نحو 125 عملاً من إنتاج استوديوهات «تويل» الشهيرة التي ضمته إلى صفوفها، بعدما اكتشفته في مسابقة للمواهب الجديدة.

وفي غمرة نجاح بروس لي العالمي، برز سوني تشيبا خارج اليابان بشخصية الرجل الشديد العنف في ثلاثية «ستريت فايتر».

ولفت أداء سوني انتباه المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو في شبابه؛ فأسند إليه في فيلمه «كيل بيل» دور الساموراي هاتوري هانزو الذي يتحول طباخاً يساعد أوما ثورمان بسيفه في تنفيذ ثأرها.

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