الامارات | 600 اعتراض من حماة البيئة على بناء مصنع «تسلا» في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 اعتراض من حماة البيئة على بناء مصنع «تسلا» في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرحت المتحدثة باسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، فراوكه تسلت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، بأن عدد طلبات الاعتراضات على مشروع بناء مصنع «تسلا» في منطقة جرونهايدة القريبة من برلين تجاوز 600 منذ العام الماضي.

وأوضحت تسلت أن إجمالي عدد الاعتراضات التي حررت وصل حتى بعد ظهر أول من أمس إلى 619 اعتراضاً، منها 201 اعتراض جديد جاء في إطار تحديث «تسلا» لطلب الحصول على تصريح ببناء أول مصنع لها في أوروبا.

وأضافت المتحدثة أن إجمالي عدد المعترضين على طلب «تسلا» المحدث وصل إلى 264 شخصاً، منهم 63 شخصاً كانوا حرروا اعتراضاً في وقت سابق لتحديث الطلب.

وانتهت المهلة المتاحة لتقديم اعتراضات على الطلب المحدث لـ«تسلا» أول من أمس.

ووسعت الشركة الأميركية للسيارات الكهربائية نطاق طلبها ليشمل إلى جانب بناء مصنع سيارات بناء مصنع للبطاريات أيضاً في جرونهايدة.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان من الضروري عقد جلسة استماع ثانية للمنتقدين بعد الجلسة الأولى التي انعقدت في سبتمبر الماضي.

وتسعى «تسلا» إلى إنتاج السيارات الكهربائية في المصنع خلال العام الجاري، وتخطط لوصول الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 500 ألف سيارة سنوياً.

ولم تصدر الموافقة البيئية من ولاية براندنبورغ بعد، ولهذا فإن «تسلا» تقوم حالياً بأعمال البناء باستخدام تصاريح مؤقتة عدة.

ويتخوف حماة البيئة وسكان في المنطقة من حدوث تداعيات سلبية بعد بناء المصنع بالنسبة لمياه الشرب والطبيعة. كما ينتقد هؤلاء التصاريح المؤقتة التي سمحت لـ«تسلا» بمواصلة البناء.

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