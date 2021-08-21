الامارات | #النصف_الحلو.. مطعم تولوم.. تجربة طعام مع 360 مقطوعة موسيقية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مطعم تولوم.. تجربة طعام مع 360 مقطوعة موسيقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنح مطعم تولوم تجربة طعام استثنائية على أنغام 360 مقطوعة موسيقية تؤدّيها فرقة المارياتشي التقليديّة المتجوّلة حول الطاولات، والتي تستكملها أجواء الراحة والاسترخاء عبر كراسي المطعم الوثيرة المستوحاة من حضارة ميكستيكا القديمة، والموزّعة حول الطاولات في مجموعات تتألف من أربعة كراسي، فضلاً عن جدران المطعم المزيّنة بلوحات الفسيفساء الطينية بأشكالها الهندسية الرائعة والمميزة. وتولوم هو وجهتك المثالية لنيل قسط من الراحة بعد إنهاء جولتك في أكبر مراكز التسوق في المدينة وأكثرها جذباً للزوّار.

ويتميز المطعم بمساحته الكبيرة، وترّاسه الواسع في الهواء الطلق والمطل على برج خليفة الأيقوني، والمنظر الساحر لنافورة دبي الراقصة.

يمكنك أن تجد على قائمة طعامنا أطباقاً مميزةً، كطبق نقي العظم الذي يعتلي شطائر تاكو البارباكوا، والجمبري والقريدس المقرمش، وشطائر تاكو الأفوكادو المميّزة. وللمزيد من طلبات الأطباق الصغيرة، يمكنك الاستمتاع بطبق الذرة المحضّرة على طريقة شوارع المكسيك.

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