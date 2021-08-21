الامارات | وفاة رسّام الوجوه العملاقة تشاك كلوز

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رسّام الوجوه العملاقة تشاك كلوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن 81 عاماً، رحل أول من أمس، الرسام والمصور الأميركي المعروف بأعماله الشديدة الواقعية وضخامة رسومه للوجوه، تشاك كلوز، كما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكد وكيل كلوز، المحامي جون سيلبرمان، لصحيفة «نيويورك تايمز» وفاة الفنان المولود عام 1940 في مونرو بولاية واشنطن.

وكان كلوز معروفاً برسومه العملاقة لوجوه الأشخاص، وبينها وجهه، وكان يعتمد في بعضها نمطاً فسيفسائياً، فيما كان يُبرز في البعض الآخر تفاصيل شديدة الدقة بحيث تبدو بالعين المجردة وكأنها صور فوتوغرافية.

ومن بين الذين رسمهم الرئيس الأميركي بيل كلينتون، والملحن فيليب غلاس، ونجم موسيقى الروك لو ريد، والفنانة سيندي شيرمان.

ومنذ إصابته بالشلل عام 1988، لم يعد كلوز يتحرك إلا على كرسي نقال، لكنه استمر في الرسم. وعُرضت أعماله في المتاحف الكبرى، كمتحف الفن الحديث أو متحف غوغنهايم في نيويورك، وزينت كذلك أنفاق مترو نيويورك.

لكنّ اتهامات بالتحرش شوّهت صورة الفنان في المراحل الأخيرة من حياته، حسب اتهامات عدد من النساء في تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية أواخر عام 2017.

ونفى تشاك كلوز هذه الاتهامات، لكن المتحف الوطني للفنون في واشنطن صرف النظر عن إقامة معرض له في مطلع عام 2018.

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