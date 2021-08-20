محمود المهدي يعلن اقتراب زفافه على منة عرفة: العد التنازلي للغسالة ابتدى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، اقتراب حفل زفافهما، عقب فترة من عقد قرانهم، وشارك «المهدي» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعه بالأخيرة، وهو يعانقها، مدونًا: «العد التنازلي للغسالة ابتدى، قريب أوي هنعلن عن ميعاد الفرح، كام واحد مستني؟».

وتفاعل العديد من الرواد مع الصورة التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب، متمنين لهما المباركة والسعادة في الخطوة التالية.

هجوم على زوج منة عرفة

وكان محمود المهدي، تعرض لسيل كبير من الانتقادات، بعدما أعلن زواجه من قبل مرتين، قبل عقد قرانه على الأخيرة، ما دفعه للرد على الأمر، قائلًا: «مش كل تجربة فاشلة نقول كدة.. ناس كتير كدة سواء مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملوا إيه أو ظروفهم كانت إزاي.. محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملايكة وبين نفسنا بنعمل أسوأ غلط».

وعادت منة عرفة وشاركت صورة بصحبته، مع عبارة باللغة الإنجليزية، مدونة: «أنا أكتر بنت محظوظة في العالم إنك معايا، أنت كل حاجة أنا اتمنيتها وطلبتها وحلمت بيها».

تفاصيل خطوبة وعقد قران منة عرفة

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت منة عرفة عبر حسابها الرسمي خطبتها دون أن تعلن عن هوية خطيبها حينها، وبعد مرور عدة ساعات نشرت أول صورة لها برفقته، لتعلن من خلالها أنه الفنان الصاعد محمود المهدي، وعلى الفور تصدر الثنائي محركات البحث كثيرًا.