«زينب» زوجة «البيه البواب»: عيب تربطوا اقتراب فوز الزمالك بالدوري بيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عايزك تهتمي بنفسك شوية يا زينب، ليه! كان حصل إيه يعني يا عبد السميع؟، إنتي من النهاردة بقيتي سيدة الرابطة الأولى»، مشهد شهير بين الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة مهجة عبدالرحمن، التي جسدت دور زوجته «زينب» في فيلمه الشهير «البيه البواب»، لم يغب الفيلم وأبطاله ومشاهده عن بال الجمهور، قبل أن يتحول لمادة للسخرية بين جماهير الأهلي والزمالك، والربط بينه وبين احتفال جمهور الزمالك ببطولة الدوري التي يقترب من تحقيق لقبها للمرة الأولى منذ عام 2015.

وخلال الساعات الماضية، شارك بعض جماهير «الأحمر» المشهد الشهير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقين معه تعليق الراحل أحمد زكي: «اجهزي يا زينب إنتي وعبد السميع الزمالك خلاص هياخد الدوري» في إشارة لاقتراب النادي الأبيض من التتويج بالدرع عقب 6 سنوات من الغياب.

بطلة البيه البواب لـ«هن»: عيب تربطوا الدوري والزمالك بيا

وعلى الرغم من انتشار الأمر في إطار السخرية، بين جمهور القطبين، إلا أنه تسبب في استياء الفنانة مهجة عبدالرحمن، بطلة العمل، التي جسدت شخصية الزوجة «زينب» في الفيلم الشهير، مؤكدة أنها تحزن لمجرد ربط الفيلم والمشهد بنادي الزمالك وجماهيره، قائلة: «ليه بعض جمهور الأهلي يعملوا كدة، هي حاجة عيب!».

وتابعت خلال حديثها لـ «هُن»: «عيب تربطوا الدوري والزمالك بيا، ولا حتى بصورة الفنان الراحل، اللي في ذمة الله دلوقتي، دي حاجة بتزعلني وبحسبن على اللي بشوفه منزل حاجة زي كدة».

وعن المناوشات الإلكترونية التي تحدث بين جماهير القطبين، ردت قائلة: «مرفوض من الاتنين التنمر ده، زمان مكانش فيه كدة، والفنانين كانوا أهلاوية وزملكاوية ومع ذلك صحاب وبيحبوا بعض»، مختتمة: «أحمد زكي فعلًا كان زملكاوي، وكان قمة الذوق والاحترام مع الكل».