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بعد القبض عليها.. محامي البلوجر ريم إياد يشكك في سلامة قواها العقلية

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ريم إياد

ريم إياد، فتاة عشرينية فلسطينية الجنسية، مقيمة في مصر وتمتلك حسابًا على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اعتادت بث الفيديوهات التي تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات عليه، ويتابع صفحتها نحو 200 ألف شخص، ومن ضمن هذه الفيديوهات التي تبثها على صفحتها جرى رصد فيديوهات خادشة للحياء أثارت حفيظة عدد من المتابعين، بحسب محضر التحقيق.

وخلال الأيام الماضية، ألقت قوات الشرطة القبض على ريم إياد المقيمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة بناء على المحضر المقدم من الرائد إبراهيم منصور معاون مباحث قسم التجمع الأول، ووجهت لها اتهامات بالظهور بشكل غير لائق عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وتلفظها بألفاظ خادشة للحياء الأمر الذي أثار حفيظة عدد من رواد السوشيال ميديا.

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كما تواجه ريم إياد اتهامات على طريقة فتيات «تيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام وغيرهما، بالتأثير سلبًا على سلوك النشء وشباب الوطن وبث محتوى ينافي تقاليد وعادات الشعب المصري، لا سيما أن المتهمة تحظى بمتابعة عدد كبير من الشباب والفتيات المراهقات، كما تواجه تهمة التحريض على الفسق والفجور باستخدام حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وجرى التحفظ على نسخ من مقاطع فيديو غير لائقة نسبت لها.

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ومن جانبه، شكك أحمد مجدي نجيب محامي، البلوجر ريم إياد الفلسطينية، في قواها العقلية، وذلك بعد ضبطها وتوجيه اتهامات عدة لها، لافتًا إلى أنها تعاني من بعض الأمراض النفسية والعصبية التي تؤثر على قراراتها الشخصية بعض الأحيان.

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وأضاف محامي المتهمة خلال حديثه لـ«الوطن» أن إصابتها بأمراض نفسية يؤدي إلى أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، مؤكدًا أنه قدم طلبًا للمحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة لعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وحالتها الصحية، حيث إنها في الوقت الحالي داخل الحجز بعد التجديد لها من قبل النيابة لمدة 15 يوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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