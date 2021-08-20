تكهنات حول تعرض زوجة عصام الحضري لحادث سيارة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت زوجة عصام الحضري، صابرين رضا، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أثار حارس المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، قلق متابعيه، بعدما شارك بعدة لقطات مصورة عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصور لسيارة تعرضت لحادث سير.

وأظهرت الصورة الخدوش وبعض الكسور بالسيارة، التي علق عليها اللاعب، مدونًا: «الحمد لله» في إشارة لنجاة المتعرضين للحادث.

هل تعرضت زوجة عصام الحضري أو أسرتها لحادث سيارة؟

وعلى الفور تداول بعض الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة منشورات تفيد بأن زوجة الحارس التاريخي نجت من حادث سير، خاصة إن الأخير احتفل بعدها بحصوله على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، ما دفع البعض يعتقد أن الحادث يخص أحد أفراد أسرته.

وحاول «هن» التواصل مع اللاعب، الذي لم يرد على الأمر حتى الآن.

أحدث ظهور لـ زوجة عصام الحضري

وكان عصام الحضري، شارك متابعيه، مؤخرًا، بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة تجمعه بزوجته صابرين، وظهر الثنائي في إطلالة كاجوال صيفية، بصورة رومانسية وهو يعانقها.

الجدير بالذكر أن «الحضري» كان تحدث عن زوجته في منشور رومانسي من قبل، مدونًا: «في حياة كل واحد مننا جندي مجهول بيكون ضهر وسند ليه لكن أنتي يا أم ياسين الجندي المجهول والمعلوم في حياتي وحياة ولادنا ياما تعبتي واتحملتي علشان خاطرنا ومهما أقولك مش هوفيكي حقك ربنا يخليكي لينا كلنا يا كلمة السر في حياتنا».

عصام الحضري يحصل على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم

وأعلن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، خلال الساعات الماضية، بحصوله على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم.

ونشر «الحضري» صورة للكارنيه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:«بكل فخر واعتزاز وبعد حصولي على رخصة التدريب B أتشرف بحصولي على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، هذه هي البداية فقط وسيظل شعاري دائما هو السعي نحو الطموح ليصبح واقعا».