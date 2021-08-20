أخطرها السرطان.. 5 أمراض "مميتة" مرتبطة بالوجبات السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أضرار الوجبات السريعة على الصحة لاتعد ولا تحصى، وفي المجمل هذه الوجبات ما هي إلا أغذية تدمر الصحة، وتؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

وارتبط تناول الوجبات السريعة بانتظام بخمسة أمراض مزمنة خطيرة، نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع eatthis.

-أمراض القلب

ترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة - الوجبات السريعة بشكل أساسي، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويوصي خبراء مثل جمعية القلب الأمريكية بالحد من تناول الدهون المشبعة بما لا يزيد عن 13 جرامًا في اليوم.

-متلازمة التمثيل الغذائي

وجدت دراسات متعددة أن شرب المشروبات الغازية المحلاة بالسكر أو المشروبات الغازية المخصصة للحمية بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، وانخفاض نسبة الكوليسترول الجيد، و محيط الخصر الكبير، والذي تم ربطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والخرف.

-مرض السكري من النوع 2

تناول الكثير من السكر المضاف، واستهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة، كلها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة لا يستطيع فيها الجسم معالجة سكر الدم بشكل صحيح، ذلك لأن الجسم يصبح مقاومًا للأنسولين، الهرمون المخصص لهذه الوظيفة الحاسمة.

وجدت دراسة استمرت 15 عامًا أن خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين قد يتضاعف عند تناول الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع.

-ارتفاع ضغط الدم

الوجبات السريعة غنية بالدهون والسعرات الحرارية والصوديوم، وهي ثلاثة تأثيرات سيئة على ضغط الدم، تستهلك الكثير وستكون عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يحمل خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

في دراسة نشرت في مجلة التغذية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة الذين تناولوا وجبة واحدة من الوجبات السريعة عالية الدهون شهدوا ارتفاع ضغط الدم لديهم من 1.25 إلى 1.5 مرة مقارنة بمجموعة تناولت وجبة قليلة الدسم.

-السرطان

وجدت الدراسات أن تناول السكريات المضافة واللحوم المصنعة، وهما عاملان أساسيان في صناعة الوجبات السريعة، قد يزيد من خطر إصابتك بالسرطان.

كما وجدت دراسة واحدة عام 2018 أن زيادة بنسبة 10٪ في الأطعمة فائقة المعالجة (تلك المواد المصنعة في المصنع والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والدهون المشبعة والسكر والملح) في النظام الغذائي للشخص كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 12٪.

ذكرت مجلة تايم أن المشروبات والمنتجات السكرية والدهون والصلصات كانت أكثر ارتباطًا بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، في حين أن الأطعمة السكرية كانت أكثر ارتباطًا بسرطان الثدي.