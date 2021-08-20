10 أطعمة يجب الاحتفاظ بها خارج الثلاجة.. أبرزها الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يكون من الطبيعي تخزين أي شيء في الثلاجة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها خارج الثلاجة حتى تبقى طازجة، وفق ما ذكر موقعا "delish" و" Reader.S Digest".

1- الشمام:

يمكن للثلاجة خفض عدد مضادات الأكسدة الموجودة في الشمام إلى النصف، ووجدت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية أن الشمام في درجة حرارة الغرفة يطور ما يقرب من ضعف مستويات المركبات مثل البيتا كاروتين (الذي يعزز صحة الجلد والبصر) مقارنةبالشمام المبرد.

2- الريحان:

إذا تم تخزين هذا النبات في الثلاجة، فإنه يتحول إلى اللون الأسود بسرعة، لذا من الأفضل وضعه على المنضدة في مكان مظلم، ويمكنك أيضا ملء

كوبًا بالماء ووضع السيقان به.

3- البطاطس:

درجات الحرارة الباردة تحول نشا البطاطس إلى سكر، وينتج عن هذا نكهة حلوة، لذا قومي بتخزينها في درجة حرارة الغرفة المظلمة حرارة الغرفة المظلمة بعيدا عن ضوء الشمس، حيث يتسبب ضوء الشمس في تراكم الكلوروفيل، مما يجعل البطاطس خضراء وطعمها مر.

4- الخيار:

يجب تجنب وضع الخيار في الثلاجة، حيث يؤدي هذا الخطأ الشائع إلى جعله مائيا.

5- البصل:

هل لاحظت من قبل أن البصل يصبح طريًا ومتعفنًا عند وضعه في الثلاجة؟ وذلك يرجع بسبب الرطوبة، لذا قومي بتخزينه في مكان بارد وجاف، ولكن ليس في كيس بلاستيكي أو بالقرب من البطاطس.

6- الأفوكادو:

سيحقق الأفوكادو ذروة النضج بشكل أسرع عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة.

7- الفلفل:

يفقد الفلفل قشرته عند تخزينه في الثلاجة.

8- الثوم:

مثل البصل، من الأفضل حفظ الثوم في مكان بارد وجاف، حيث يتسبب التبريد في جعله مطاطيًا.

9- الموز:

يحتاج الموز إلى درجات حرارة أكثر دفئًا لينضج، مما يعني أن الثلاجة ليست بالتأكيد المكان المناسب له.

10- التوت:

يتمتع التوت بفرصة أفضل للبقاء طازجًا في درجة حرارة الغرفة، حيث أن رطوبة الثلاجة سوف تدمره، ومن الأفضل غسله فقط عند تناوله.