7 طرق طبيعية تساعدك على التخلص من حصوات المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حصوات المرارة شكوى شائعة، وبينما تُستخدم الأدوية والجراحة غالبًا لحل هذه المشكلة الصحية، يلجأ الكثير إلى العلاجات الطبيعية.

وفيما يلي، 8 طرق طبيعية تساعدك على التخلص من حصوات المرارة، كما ذكر موقعا "healthline" و"medicalnewstoday".

1- شاي الهندباء:

يُستخدم لعلاج مشاكل المرارة والكبد والقناة الصفراوية، والسبب في ذلك يرجع إلى الجذور المرة الموجودة في شاي الهندباء التي تحفز إنتاج الصفراء في المرارة.

2- عصير التفاح:

بعض الأشخاص يستخدمون عصير التفاح لعلاج حصوات المرارة، لأنه قد يلين حصوات المرارة ويمكن أن يساعدك على التخلص منها.

3- شوك الحليب:

قد يساعد شوك الحليب أو Silybum marianum (عشبة من الأعشاب المعمرة التي تتميز بخواصها الطبية العديدة)، في علاج اضطرابات الكبد والمرارة، ويُعتقد أنه يحفز كلا العضوين.

4- زيت الخروع:

يعتبر علاجًا شعبيًا آخر، ويختار بعض الأشخاص استخدام هذه الطريقة، وما عليك سوى نقع قطعة قماش في زيت الخروع الدافئ وضعها على البطن، سيساعد ذلك على تخفيف الألم وعلاج حصوات المرارة.

5- الوخز بالإبر:

قد يساعد الوخز بالإبر في تخفيف بعض الألم الناتج عن حصوات المرارة عن طريق تقليل التشنجات وتخفيف تدفق الصفراء واستعادة الوظيفة المناسبة.

لذا عند اختيار أخصائي الوخز بالإبر (الحجام)، ابحث عن أخصائي مرخص وتأكد من أنهم يستخدمون إبرًا جديدة للاستخدام مرة واحدة.

6- اليوجا:

قد تساعدك على تمرير حصوات المرارة بشكل طبيعي، ففي دراسة علمية، نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة بالكوليسترول ووجدوا أن الذين يعانون كانوا أكثر عرضة للإصابة بدهون غير طبيعي.

7- هيربا:

Lysimachiae herba أو عشب العملة الذهبية هو علاج صيني تقليدي شائع لحصوات المرارة، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون مفيدًا في علاج أو منع حصوات المرارة.