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استضاف أصدقاءه فسخروا من منزله.. أحلام تبحث عن شاب تعرض للتنمر: عايزة رقمه

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحلام

تفاعلت الفنانة أحلام الشمسي مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سخرية مجموعة من الشباب وتنمرهم على صديقهم، بسبب تواضع منزله الذي استقبلهم فيه بعدما أقام لهم مأدبة طعام، وأبدت الفنانة الإماراتية تعاطفها مع المقطع المتداول معلنة رفضها السخرية منهم تجاه صديقهم بسبب مجلس الاستقبال البسيط والمتواضع الذي جمعهم، خاصة أنه قدم لهم واجب الضيافة.

ودعمت أحلام الشمسي الشاب الذي واجه السخرية والتنمر من أصدقائه وتم تداوله على نطاق واسع في الساعات الماضية، حيث علقت على مقطع الفيديو مطالبة بالتواصل مع الشاب.

 

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واستعانت أحلام بخاصية القصص المصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، للتعليق على الفيديو، مطالبةً بالتواصل مع الشاب ضحية التنمر حيث دونت: «أقسم بالله أن الرضا كنز لا يفنى وكفو من رباك أمي.. أمانة اللي عنده رقم وليدي هذا يرسله لي خاص أمانة».

وكانت أحلام أطلت على جمهورها ومتابعيها، منذ عدة أيام، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، وحصدت العديد من الإعجابات عقب مشاركتها جمهورها آخر إطلالاتها وتلقت عشرات التعليقات منهم بجانب أصدقائها في الوسط الغنائي، حيث كتبت المطربة آية عبدالله: «الملكة القمر»، كما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كما تصدرت الفنانة الملقبة بالملكة حديث رواد السوشيال ميديا بعد تداول أخبار طلاقها من زوجها مبارك الهاجري، وخرجت الفنانة الإماراتية لتنفي ما تردد حول شائعة طلاقها من زوجها بطل الرالي القطري، وأعادت نشر تغريدة لزوجها، وأرفق صورة تجمعهما عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وعلقت: «يا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي» بينما كتب زوجها: «يا حبيبتي يا الغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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