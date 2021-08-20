في عيد ميلادها.. ميرنا الهلباوي تلغي متابعة محمد عطية وتحذف صورهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسبوعان فقط مرّا على إعلان الثنائي الفنان محمد عطية وخطيبته الكاتبة ميرنا الهلباوي عودتهما بعد انفصالهما لعدة أشهر، بسبب خلافات في وجهات النظر، حسبما أكد عطية في تصريحات صحفية بعد العودة التي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، قبل أن يعودا مجددًا لإثارة الحديث عن انفصالهما مرة أخرى، حيث ألغت ميرنا الهلباوي متابعتها لخطيبها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وحذف كل الصور التي تجمعها بـ محمد عطية، ليرد عليها الأخير بنفس الأمر.

ورغم حرص أصدقاء ميرنا الهلباوي على الاحتفال بعيد ميلادها الـ29 الذي تحتفل به، اليوم الجمعة، إلا أن الفنان محمد عطية لم يشاركها التهنئة، وهو ما أثار الشك حول انفصالهما مرة أخرى، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما مجددا بعد إعلانهما العودة عبر منصات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بسبب خلافات في وجهات النظر.

محمد عطية لم يهنئ ميرنا الهلباوي بعيد ميلادها

واختار الثنائي حذف الصور من حسابيهما، بعد ساعات من إعلان عطية اقتراب موعد زفافهما خلال لقائهما مع et بالعربي على هامش إحدى الحفلات بالقاهرة مؤكدًا: «قريب هنعلن عن موعد فرحنا وبخصوص الانفصال كل حاجة ليها أسباب أنا على قناعة أن أي علاقات في الدنيا بيكون فيها اختلاف وجهات نظر، ومش شرط الطرفين يكونوا متوافقين في كل حاجة ومفيش حد كامل أنا عندي عيوب وهي عندها عيوب وفي الفترة اللي انفصلنا فيها كنا أصحاب».

وخلال اللقاء، عبرت ميرنا الهلباوي عن سعادتها باهتمام العديد من المتابعين بعودتها للفنان محمد عطية مرة أخرى قائلة: «مبسوطين بردود الأفعال مكوناش عارفين إن الموضوع هيكون فيه اهتمام أوي كدة.. وشكرا على الاهتمام والرسائل إحنا اتخضينا من كم الرسائل والاهتمام، وأكيد الجمهور حاسس إن اللي بينا حقيقي، هو بالنسبالي كل حاجة وأغلى حاجة عندي وبحبه جدًًا».