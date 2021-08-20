مطبوع عليه عائلة بطوط.. سر ارتفاع سعر تيشيرت نجيب ساويرس لـ26 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» عقب ظهوره بتيشيرت «بطوط»، الذي خطف أنظار المتابعين بشكل كبير، خاصة أن الرسومات المطبوعة عليه دومًا ما ارتبطت في الأذهان بالأطفال، حيث يحمل صورة «سوسو ولولو وتوتو»، أبناء شقيق «عم بطوط» شخصية ديزني الشهيرة، لتزداد التساؤلات عن تفاصيل إطلالة رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، وسعر التيشيرت الذي ظهر به.

تفاصيل تيشيرت نجيب ساويرس البطوط

وبالبحث عن تفاصيل التيشيرت، تبين أنه من توقيع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «جوتشي» ويبلغ سعره نحو 1700 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا.

سبب ارتفاع سعر تيشيرت نجيب ساويرس البطوط لـ 26 ألف

وبحسب ما ذكرته دار الأزياء المُصنعة للمنتج، فإنه وفقًا لوصفها، تيشيرت مُشبع بشخصيات ديزني الأسطورية والشهيرة، الذي صُمم بشكل مختلف ودقيق للوصول لتلك النتيجة.

وجرى تصنيع التيشيرت من الصوف القطني العاجي، مع إضافة ملصق «جوتشي» في الخلف، فضلًا عن صناعته بمزيج من القطن العضوي.

وطول التيشيرت 25 سم، منه 80٪ قطن، 20٪ صوف، بمقاس صغير ويناسب الفتيات والرجال.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، أثار الجدل مؤخرًا، بعدما عرض على حبيبة طارق طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا الشهيرة بـ «طالبة الفستان» التكفل بمصاريف دراستها، عقب رسوبها بعد أزمتها الشهيرة مع المراقبين.

وقال «ساويرس» حينها في مداخلة هاتفية، لأحد البرامج، إنه يدعم الطالبة بسبب ما تعرضت له من تنمر، رغم إنها لها مطلق الحرية في اختيار مظهرها، متابعًا: «وصلنا لمستوى من التنمر لا يطاق كل واحد عامل نفسه رقيب على الفضيلة والحريات.. كل واحد يخليه في نفسه وربنا في الآخر هو اللي بيحاسب أنا محبش مدعي الفضيلة».

وعن الانتقادات التي وُجهت له، أضاف: «أنا حر في مالي».