فاشونيستا سعودية تثير الجدل برفض عرض زواج بـ266 مليون ريال: أنا مش رخيصة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تثير الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم، الجدل، خاصة حول زيجاتها، بسبب أن البعض يزعم أنها تسعى للزواج من أجل المال فقط، لكنها خرجت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، تؤكد فيه أنها رفضت عرض زواج بمهر 266 مليون ريال سعودي.

ودافعت «بدور» خلال الفيديو عن نفسها، بعدما وصفتها إحدى المتابعات أنها «رخيصة»، وتربط الزواج بالمال، وهو ما حدث في آخر زيجاتها، إذ كان مهرها وقتها، مليون ريال سعودي، موضحة أنها لا ترى أن الزواج فيه «رخص»، وأنها رفضت عرض زواج من رجل كانت لا تعرفه ولا يعرفها، قدم لها مهرًا 266 مليون ريال سعودي.

مش هتجوز عشان المهر

كشفت الفاشونيستا السعودية، أن رغبتها في الزواج المرة المقبلة، ستكون بشكل مختلف، إذ أنها ستتعرف على من يتقدم لزوجها بشكل أكبر، وتعيش معه قصة حب كبيرة قبل الزواج: «لو كنت هتجوز عشان المهر.. كنت قبلت عروض كتيرة».

وتعرضت «بدور» للسخرية والاتهامات من قبل المتابعين، إذ عبر البعض عن دهشته من قيمة المهر «266 مليون ريال»، متسائلين بسخرية عن السر وراء ذلك: «ليه مش 265 مليون ريال.. ليه 266 مليون ريال»، ليطالبوا الفاشونيستا السعودية بعدم الاستخفاف بعقولهم.

بدور البراهيم تثير الجدل بعودتها للنقاب

من وقت لآخر، تثير الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم، الجدل، بعدما عادت لارتداء النقاب مرة أخرى، إذ نشرت لها مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، وهي تتحدث عن عودتها للنقاب، إذ قالت وقتها: «أهلا وسهلا فيكم متابعيني، طبعًا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده، بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب، وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه، عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ».