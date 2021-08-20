أيقونة الجمال تنطفئ.. مونيكا بيلوتشي تصدم عشاقها بـ«تجاعيد الوجه» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، جمهورها ومحبيها حول العالم بإطلالة صادمة، إذ بدت بملامح أكبر سننا عن المعتاد، خلال الصور التي التقطها أحد معجبيها، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرها عبر حسابه على «إنستجرام».

ظهرت النجمة الإيطالية البالغة من العمر 56 عاما، وهي ترتدي ثوب أسود أنيق، وتمسك بحقيبة يد سوداء في يديها، بينما انزعج محبيها من مظهرها «المسن»، إذ بدت التجاعيد والنتوءات واضحة على وجهها.

صدمة عشاق مونيكا بيلوتشي

رغم أن تاريخ الصور يعود إلى شهر يوليو من العام الماضي، إلا أن المتابعين عبروا عن حزنهم لرؤية أيقونة الجمال العالمية مونيكا بيلوتشي، تتقدم في السن، إذ علق أحد المستخدمين: «فقدان جمال الشباب أمر مؤلم للغاية، يبدو الأمر كما لو أن التحفة الفنية تختفي».

وكتبت إحدى السيدات: «كانت جميلة، لكن في سن 56، لم أرغب في أن أبدو هكذا، من الضروري الاعتناء بالوجه»، وأضاف ثالث: «تبدو كأنها في الـ70 من عمرها، يبدو الأمر سيئًا للغاية بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 56 عامًا».

مونيكا بيلوتشي وابنتها تخطفان الأنظار

تصدرت ظهرت النجمة العالمية، الشهر الماضي، غلاف الإصدار الإيطالي من مجلة «فوج»، برفقة ابنتها «ديفا» البالغة من العمر 16 عاما، وحظى الغلاف بانتشار عالمي كبير، بسبب جمال الفتاة المراهقة والشبه الكبير بينها وبين والدتها.

وكشفت مونيكا بيولوتشى العديد من المواقف المهمة في حياتها، خلال لقاء أجرته مع صحيفة «20 دقيقة» الفرنسية، إذ تحدثت عن مشاركتها الأولى في مهرجان كان السينمائي، قائلة: «كانت لحظة تأثرت فيها كثيرًا، أعتقد أنني كنت أصعد الدرج وكنت أرتجف، كان أول فيلم أمريكي لي، وكانت المرة الأولى لي في مدينة كان، وكان ذلك بمثابة شيء مهم للغاية في مسيرتي السينمائية».