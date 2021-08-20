5 أطعمة تسبب النقرس ومثلها تساعد على تجنب الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد النقرس نوعًا مؤلمًا من التهاب المفاصل، فيسبب آلام المفاصل الشديدة والمفاجئة، وهو مرض يحدث عند ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، ما يؤدي إلى تورم وألم المفاصل، ومن الشائع أن اللحم الأحمر يزيد من مرض النقرس ولكن هناك أطعمة أخرى يجب تجنبها واستبدالها بأخرى، وفقًا لموقع express.

- ما هو النقرس؟

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل ينتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في مجرى الدم، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول حمض اليوريك إلى حدوث نوبات مؤلمة من الإصابة بالنقرس.

تحدث هذه الهجمات عندما لا يتمكن جسمك من التخلص من حمض اليوريك في مجرى الدم، لذلك يستقر بدلاً من ذلك حول مفاصلك.

عادة ما تحدث نوبات احتدام النقرس فجأة في الليل ويمكن أن تستمر في أي مكان من ثلاثة إلى عشرة أيام، فقد تسبب بعض الأطعمة مستويات عالية من حمض اليوريك وبالتالي تسبب نوبات النقرس.

- ما الأطعمة التي تسبب النقرس؟

الأطعمة التي يمكن أن تسبب نوبات النقرس، المعروفة باسم الأطعمة المحفزة، غالبًا ما تكون غنية بمادة تسمى البيورينات، فعندما يتم هضم البيورينات، ينتج جسمك حمض اليوريك كمنتج فضلات، مما يسبب النقرس.

الأطعمة الخمسة التالية هي بعض الأسباب الرئيسية لنوبات النقرس:

- جميع لحوم الأعضاء ومخلفاتها بما في ذلك الكبد والكلى والدماغ.

يجب أن تكون لحوم الطرائد مثل الدراج ولحم العجل ولحم الغزال خارج القائمة لتجنب نوبات النقرس.

يمكن أن تحتوي جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى بما في ذلك الأسقلوب والروبيان والبطارخ على نسبة عالية من البيورين.

- المشروبات السكرية:

عصير الفاكهة والمشروبات الغازية ليست فكرة جيدة إذا كنت تعاني من النقرس، فيجب تجنب أي سكر مضاف بما في ذلك العصائر في أي مكان آخر أيضًا.

- الخميرة:

سواء كنت تحبها أو تكرهها، من الأفضل تجنب مستخلص الخميرة المنتشرة إذا كنت تعاني من النقرس.

-ما هي الأطعمة التي يجب أن أتناولها؟

نحن نعلم الأطعمة التي يجب تجنبها مع النقرس، ولكن لا يزال بإمكانك إنشاء خطة نظام غذائي لذيذ ومرضي مناسب لمرض النقرس باستخدام هذه الأطعمة.

يمكن أن يساعدك تجنب أي شيء شديد الدسم بالإضافة إلى تناول كميات أقل من اللحوم والأسماك على إدارة النقرس بشكل أفضل، وتحتوي الأطعمة منخفضة البيورين على أقل من 100 مجم من البيورين لكل 100 جرام.

وينصح بتناول الكثير من هذه الأطعمة الخمسة لتجنب نوبات النقرس:

- الفواكه والخضروات:

أي نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفاكهة والخضروات، والنظام الغذائي الصديق لمرض النقرس ليس استثناءً، يمكن أن يساعد الكرز على وجه الخصوص في خفض مستويات حمض البوليك ومنع الالتهاب.

- البقوليات:

البقوليات هي المجموعة الغذائية التي تحتوي على الفول والبازلاء والعدس، هذه الأطعمة منخفضة الدهون وهي مصدر نباتي كبير للبروتين.

- المكسرات:

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة، فحاول تناول حفنة من المكسرات، فهي مصدر طبيعي للدهون والبروتين والألياف.

-الحبوب الكاملة:

الشوفان والأرز البني والشعير مغذية وتملأ الوجبة.

- البيض:

يُنصح بالحد من تناول اللحوم والأسماك للتخفيف من أعراض النقرس، والبيض بديل رائع للبروتين في الوجبة.