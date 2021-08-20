"تريند تيك توك".. هذا ما يحدث إذا تناولت العسل المجمد في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحد جديد انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، عبارة عن شباب يحاولون ملء زجاجات المياه الفارغة بالعسل أو شراب الذرة أو خليط من الاثنين معًا، وإضافة مُلوِّن الطعام ووضعها في الفريزر، وعندما يتجمد يتغير قوامه إلى مادة أكثر سمكًا تشبه الهلام، والتي يقول العديد من المستخدمين إنها لذيذة الطعم.

وحاليًا يحتوي هاشتاج FrozenHoney على أكثر من 830 مليون مشاهدة على TikTok، ولكن في حين أن هذا الاتجاه قد يبدو وكأنه متعة ولعبة غير ضارة، بدأ عدد قليل من المستخدمين في الإبلاغ عن الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

ووفقا لموقع "womenshealthmag"، يحذر الخبراء من محاولة تقليد المحتوى لأنه هذا المكون خطير على الصحة ويتسبب في تسوس الأسنان وتلقها.

وقالت أخصائية التغذية ماريسا مور لصحيفة ومينز هيلث: إن السكريات الزائدة في العسل يمكن أن تحفز القناة الهضمية لزيادة إنتاج الماء، وقد يؤدي ذلك إلى الإسهال.

وأضافت أن الآثار طويلة المدى الأخرى لتناول الكثير من العسل أو شراب الذرة باستمرار قد تشمل ارتفاع ضغط الدم أو زيادة خطر الإصابة بأنواع الالتهابات التي تؤدي في النهاية إلى أمراض القلب.

وقالت ليزا يونج، أستاذة التغذية المساعدة في كلية شتاينهاردت للثقافة والتعليم بجامعة نيويورك، إن إتباع الأطفال هذا الاتجاه قد يتسبب لهم في آلام المعدة، لذا من الأفضل تجتب القيام بذلك

ويوضح موقع "everydayhealth"، بعض الآثار السلبية لتناول العسل المجمد؟

- العسل غني بالسعرات الحرارية:

لذا إذا تناولت الكثير منه، فمن المؤكد أنه يؤدي إلى زيادة الوزن.

- غني بالسكر:

توصي جمعية القلب الأمريكية، بضرورة تناول 25 جرامًا من السكر يوميًا بالنسبة للنساء و36 جرامًا للرجال، لذا من الأفضل لمعظم النساء ألا يتناولن أكثر من ملعقتين كبيرتين، وللرجال لا يتناولون أكثر من 3 ملاعق كبيرة يوميًا.

-ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم:

نظرًا لارتفاع نسبة السكر في العسل، يجب على أي شخص مصاب بمقدمات السكري أو مرض السكري تجنب هذا "التريند"، حيث يمكن أن يؤثر بشكل خطير على نسبة الجلوكوز في الدم والصداع، كما أن زيادة السكر في النظام الغذائي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى التهاب مزمن.

- يزعج معدتك:

إذا كنت تستهلك الكثير من العسل المجمد، فقد تجد نفسك تذهب إلى الحمام كثيرا، وذلك نظرًا لمحتواه من الفركتوز، وبالتالي فقد تعاني من الانتفاخ أو تقلصات المعدة أو الإسهال، وهذا يرجع في المقام الأول إلى عدم تحمل الفركتوز.