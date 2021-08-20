من الأرخص للأغلى.. كيف تقضي أسبوعا في الساحل الشمالي القديم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد المصايف خلال شهري أغسطس وسبتمبر إقبالًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام.

العديد من المصريين يرغبون في الذهاب إلى الساحل الشمالي، ويبحثون عن أرخص أسعار الإقامة هناك للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز.

الخليج 365 يستعرض كيف تقضي أسبوعا في الساحل الشمالي القديم، الذي يبدأ من الكيلو 26 حتى الكيلو 120، وفقا لموقع booking.

بيت عطلات Seaside Two-Bedroom Chalet Sidi Krir

يقع بيت العطلات "Seaside Two-Bedroom Chalet Sidi Krir" في سيدي كرير، ويضم مطعماً وتراساً، كما يوفر بيت العطلات إطلالات على البحر، ويبعد مسافة 41 كم من الإسكندرية.

يحتوي بيت العطلات على غرفتي نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بميكروويف وثلاجة وغسالة ملابس وحمّام واحد مع بيديت.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بصيد الأسماك بالقرب من مكان الإقامة.

يُعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب إلى بيت العطلات هذا، حيث يقع على بعد 13 كم، كما يوفر مكان الإقامة هذا خدمة نقل المطار مقابل تكلفة.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 918 جنيها.

الشاليه Villa.amon

يقع Villa.amon في سيدي كرير، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح خاص ومواقف خاصة للسيارات. يوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة ويقع على بعد 37 كم من الإسكندرية.

يحتوي الشاليه على تلفزيون بشاشة مسطحة وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة المكيف على مطبخ، يوفر الشاليه تراس.

تقع العجمي على بعد 23 كم من Villa.amon، في حين يقع كينج مريوط على بعد 15 كم، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 12 كم منه.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2940 جنيها.

بيت عطلات قرية آمون السياحية - الساحل الشمالي

تقع قرية امون السياحية - الساحل الشمالي في قرية الشروق، وتضم أماكن إقامة مع شرفة، يوفر مكان الإقامة هذا إطلالات على الحديقة وتراسًا.

تم تجهيز بيت العطلات هذا بغرفة معيشة ومطبخ صغير مجهز بالكامل، يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

تقع الإسكندرية على بعد 37 كم من بيت العطلات، في حين تقع العجمي على بعد 23 كم من مكان الإقامة، يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يقع على بعد 13 كم.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2262 جنيها.

الشاليه El Fayrouz Chalet

يوفر Alfayroz chalet مكان إقامة في الساحل الشمالي وعلى بعد 41 كم من الطريق الذي يربط الإسكندرية بمطروح، كما يمكن استخدام مرافق الشواء لإعداد وجبة لذيذة والاستمتاع في الحديقة في الجو المعتدل.

تتوفر منطقة لتناول الطعام ومطبخ، كما يتوفر تلفزيون مع قنوات فضائية.

تشمل المرافق الأخرى في Alfayroz chalet مسبح خارجي مشترك.

يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 14 كم منه.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2355 جنيها.

الشاليه قرية اللوتس الساحل الشمالي

تقع قرية اللوتس الساحل الشمالي على بعد 8 كم من زهران مول و8 كم من بورتو مارينا، ويوفر أماكن إقامة في العلمين، يوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة ويقع على بعد 14 كم من متحف العلمين.

يحتوي الشاليه على تلفزيون بشاشة مسطحة وغرفة معيشة. تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجانًا في الشاليه، توفر قرية اللوتس الساحل الشمالي تراس.

تقع المقبرة العسكرية الألمانية من الحرب العالمية الثانية على بعد 22 كم من مكان الإقامة. يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب ، حيث يقع على بعد 59 كم من قريه اللوتس الساحل الشمالي.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2042 جنيها.

فندق شاطيء عايدة

يقع فندق Aida Beach غرب مدينة الأسكندرية، ويضم منطقة شاطئ خاص، كما يحتوي على منطقة مسبح ذات مناظر طبيعية مجهزة بتراس مع كراسي الاستلقاء للتشمس وتتوفر مجموعة متنوعة من الرياضات المائية وخدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

تحتوي جميع الغرف والأجنحة في Aida Beach على شرفة مطلة على البحر وتحتوي جميع أماكن الإقامة على تلفزيون وميني بار وصندوق ودائع آمن، كما يحتوي الجناح على غرفة معيشة كبيرة مجهزة بمطبخ صغير.

يتم تقديم وجبة إفطار على طراز البوفيه يوميًا، فيما يتم تقديم المأكولات الشرقية والعالمية الانتقائية في المساء في Verdi. ويتم تقديم الكوكتيلات والمرطبات في بار Radames. وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

تتوفر خيارات ترفيهية أخرى مثل ملاعب التنس والإسكواش والسنوكر. ويشتمل الفندق أيضًا على ملعب للأطفال.

يقع فندق Aida Beach على بُعد 20 دقيقة بالسيارة من مدينة العلمين، وعلى بُعد 15 دقيقة بالسيارة من مدينة مارينا. ويبعُد مطار برج العرب مسافة 35 دقيقة بالسيارة. وتتوفر مواقف مجانية خاصة للسيارات في الموقع.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1775 جنيها.