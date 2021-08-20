طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو البودرة.. وصفة سهلة وخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صوص الشوكولاتة يمكن وضعه على كثير من الحلويات، مثل الكيك والبراونيز، وغيرها من الحلوى البيتي، خاصة أنه يعطي مزيد من الحلاوة، وأسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة هي بالكاكاو البودرة، وفيما يلي طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت ببودرة الكاكاو.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو البودر

4 ملاعق كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر لكل كوب من ماء.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة قشطة.

زبدة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

بار شوكولاتة بالحليب.

طريقة صوص الشوكولاتة ببودرة الكاكاو

يخلط الكاكاو والسكر والحليب في وعاء.

يضاف الماء، والفانيليا، والقشطة، والزبدة، والنشا.

تضاف الشوكولاتة على ما سبق وتمزج المكونات للحصول على خليط متجانس.

يوضع الخليط في حمام ماء على النار متوسطة الحرارة، ويقلب حتى الحصول على المزيج المتجانس.

يترك الصوص جانبا إلى أن يبرد تماما.

يستخدم مع الكيك والحلويات.