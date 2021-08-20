«ارجعي بيتك النظام اتغير».. مذيعة أفغانية تروي كواليس منعها من العمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغيرات جذرية تشهدها أفغانستان، بعد سيطرة حركة «طالبان» على مقاليد الحكم من جديد، وسط مخاوف كبيرة بين السيدات من تأثير التحولات السياسية في البلاد على أوضاعهن، رغم التطمينات المستمرة من مسؤولي «طالبان» بعدم المساس بحقوقهن، لكن بين الحين والآخر تتوارد أخبار عن شكاوى لمواطنين أفغان، آخرهم المذيعة «شابنام خان دوران».

ونشرت المذيعة الأفغانية، مقطع فيديو على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تحدثت خلالها عن موقف تعرضت له، من قبل عناصر حركة «طالبان»، موضحة أنهم منعوها من دخول مقر عملها، قائلين لها: «عودي إلى منزلك».

وعبرت شابنام، عن صدمته من الموقف، مشيرة إلى أنها التزمت بارتداء الحجاب، إلا أنها فوجئت بتبرير عناصر طالبان، سبب منعها، إذ قالوا لها: «لقد تغير النظام، غير مسموح لك بالدخول هنا، اذهبي إلى منزلك مرة أخرى»، بحسب «سي إن إن».

ارتداء البرقع لن يكون إلزاميًا

كان سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان»، أعلن أنّ ارتداء البرقع لن يكون إلزاميًا، كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانستان، قبل أكثر من عقدين، لكنه أكد أن على المرأة وضع حجاب.

وأضاف متحدث الحركة: «البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي يمكن الالتزام به، هناك أنواع مختلفة من الحجاب»، لكنه لم يحدّد نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

احتجاجات نسائية بسبب سيطرة طالبان

أثارت سيطرة حركة طالبان، على أفغانستان مرة أخرى، حالة من الذعر والفوضى في البلاد، دفعت آلاف المواطنين الأفغان، يفرون هاربين إلى كثير من البلاد، منها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

ورفعت أعداد من النساء في شوارع العاصمة الأفغانية كابول، لافتات للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن، بعد عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم مرة أخرى، بعد نحو 20 عاما من انتهاء حكمهم عام 2001.