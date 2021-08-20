فنانة تتلقى هدية «سيارة مبهرة».. ثمنها 70 مليون جنيه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، جمهورها بالحصول على سيارة فارهة وباهظة الثمن، كهدية في عيد ميلادها الـ32، الذي وافق أمس، إذ نشرت فيديو وصور عبر مناصتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن نوع السيارة.

الفيديو الصور التي نشرتهم شيلاء سبت، أوضحت أن السيارة من ماركة «رولز رويس»، وظهرت إلى جوارها باقة كبيرة من الورد، قبل أن تكشف الهدية مرسلة من قبل الشركة المصنعة، معلقة على الفيديو: «شكرا روز رايس على أحلى هدية بيوم ميلادي.. شكرا على تعاملكم الراقي والجميل».

شيلاء سبت تستعرض السيارة

وتعد السيارة رولز رويس، غالية الثمن، إذ يبلغ سعرها حوالي 4.5 مليون دولار، أي ما يعادل 70 مليون جنيه مصري، واستعرضت شيلاء، سيارتها الجديدة من خلال الفيديو، إذ ظهرت وهي تقودها، وبجانبها باقة من الورود الكبيرة، وسط سعادة كبيرة سيطرت عليها، بسبب حصولها على تلك السيارة كهدية، لها في عيد ميلادها.

وتفاعل مع شيلا سبت، عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، إذ هنأوها بعيد ميلادها الـ32، وكان من بيت التهنئات والمباركات تهنئة شقيقتها، التي تفاعل أيضا معها الجمهور، احتفالا بالفنانة البحرينية، معبرين عن انبهارهم بالسيارة.

من هي شيلاء سبت؟

جدير بالذكر، أن البحرينية شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت في جامعة نيويورك للتكنولوجيا، تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية، فوالدتها الممثلة فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها ممثلات هن: شيماء وشذى وأبرار سبت.

بدأت شيلاء التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء، بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي «عائلة أبو رويشد» عام 1998، إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.

وقررت الفنانة البحرينية، العودة إلى التمثيل عام 2011، من خلال المشاركة في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية.