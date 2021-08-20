فنجان قهوة وحضن.. محمد رمضان يظهر مع والدته بـ«جلابية البيت» (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمد رمضان، متابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة له مع والدته، داخل حديقه منزله، قوبلت بتفاعل وإعجاب كبيرين من الجمهور.

وظهر محمد رمضان، رفقة والدته، وهي مرتدية «جلابية المنزل»، داخل حديقة منزلهما، معلقًا عليها: «أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي، اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها.. في نهار جمعة»، واختتم تعليقه، بوضع «هاشتاج»: «أقوى حفلة في الساحل».

وتفاعل المتابعين مع الصورةـ عبر التعليقات الإيجابية، أغلبها في سياق: «ربنا يخليهالك ويديها طولة العمر»، «ست جميلة»، «ست متواضعة.. متتحرمش منها طول العمر»، «كله إلا رضا الأم»، «قمة التواضع».

حفل محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان، مساء اليوم، لإحياء حفله الجديد المنتظر في مدينة جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي، بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية.

وذكرت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن الحفل سوف يشهد مفاجأة، وهي ظهور الطفل الشهير «منذر مهران»، الذي شارك مع محمد رمضان فى كليبه الشهير «مصباح علاء الدين».

وأوضحت المصادر، أن الطفل منذر مهران سيشارك محمد رمضان الحفل أثناء تقديمه أغنية «مصباح علاء الدين» على المسرح والتى سيقدم معها أيضا الرقص الاستعراضي الخاص بها.

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أحدث أغانيه وهي «على الله» على موقع «يوتيوب» وشهدت نجاح كبير، إذ حققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال اليوم الأول، وهي الأغنية التي اتخذت الطابع البدوي، وصورت في المناطق الصحراوية، وكلمات الأغنية وألحانها من إسلام شندي وتوزيع ديزل.

ومن كلمات الأغنية: «على الله.. على الله.. أنا ماشي فيها كدا على الله.. على الله.. على الله.. أنا ماشي فيها كدا على الله..أحب أجيبها وهي طايرة.... ».