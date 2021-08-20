ما هو صيام الجلد.. وهل ينظف بشرتك حقا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد سمعت بالتأكيد عن الصيام. سواء كان ذلك لأسباب دينية أو صحية، فإن الصيام يعني أن الشخص يختار عدم تناول الطعام كما يفعل عادةً.

يختار بعض الأشخاص الصيام لفترة معينة من الساعات على مدار اليوم، والمعروف أيضًا باسم الصيام المتقطع، وهو اتجاه صحي شائع كان موجودًا منذ فترة ).

غالبًا ما يكون الصيام مرتبطا بالطعام، ولكن كما تلاحظ، هل تعلم أنه يمكنك القيام بالصيام لبشرتك أيضًا؟.. هذا ما يستعرضه موقع thelist.

إذا كنت تبحث عن بشرة صافية، فقد ترغب في تجربة يدك على الجلد بسرعة، يمكن أن يكون لجميع المنتجات التي قد تستخدمها لمكافحة اختراقات الجلد تأثير سلبي، العمل بنفس معنى الصيام من الطعام، فإن أخذ استراحة من روتين العناية بالبشرة متعدد الخطوات يمكن أن يساعد في تحسين صحتها.

يعد التخلص من السموم للعناية بالبشرة اتجاهًا في ازدياد منذ سنوات حتى الآن.

طرق سريعة للجلد

تحدث خبير العناية بالبشرة، الدكتور ليندسي زوبريتسكي، حول فوائد صيام الجلد.

وأوضح زوبريتسكي أن "صيام الجلد يعني أخذ استراحة من جميع منتجات العناية بالبشرة الحالية أو الروتينية لمنح بشرتك وقتًا للتنفس والراحة وإعادة التوازن" بدون مساعدة من منتجات العناية بالبشرة، بينما نطور على الأرجح إجراءات متعددة الخطوات للعناية بالبشرة بحسن نية، فهناك احتمال أن نبالغ في ذلك، في بعض الأحيان، تحتاج بشرتك إلى استراحة قصيرة.

يمكنك القيام بصيام الجلد بسرعة بطرق مختلفة، يحب بعض الناس الامتناع عن بعض المنتجات في وقت واحد، في حين أن البعض الآخر يفضل عدم تناول بعض المنتجات في نفس الوقت.

يقول الدكتور زوبريتسكي إن الجلد الكامل سريعًا يتضمن التخلص من كل منتج تستخدمه، نعم، حتى منظفك! يمكن أن يستمر هذا بضعة أيام أو بضعة أسابيع.

بينما فكرة أخصائية الأمراض الجلدية ناتالي أجيلار، عن صيام الجلد ليست شديدة، حيث تقول: "أوصي بالالتزام بالأساسيات مثل المنظف والمرطب وواقي الشمس، والتخلص من جميع المنتجات الأخرى.،إذا كنت تريد التخلص من واقي الشمس، فعليك التخلص من التعرض لأشعة الشمس أيضًا."

هل الصيام ينقي بشرتك؟

صيام الجلد يمكن أن ينقي بشرتك في بعض الظروف، قالت خبيرة التجميل كارين فرنانديز: "أولئك الذين يعانون من حساسية الجلد قد يستفيدون من صيام الجلد ... إنه يمنح البشرة وقتًا حتى لا تحتوي على أي مكونات نشطة يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب."

يمكن أن يساعد تقليل المنتجات التي تسبب الالتهاب على تنظيف بشرتك، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من حالة أكثر حدة من حب الشباب، فلا يوصى بصيام الجلد بالنسبة لك.

يلاحظ الدكتور زوبريتسكي أن أولئك الذين يعانون من حب الشباب الشديد أو اضطرابات جلدية أخرى مثل الأكزيما أو الوردية يجب ألا يستبعدوا المنتجات الموضعية التي تساعد في حالتهم.

وقال زوبريتسكي: "أنا لست من متبعي نهج القضاء التام على جميع منتجات العناية بالبشرة دفعة واحدة، خاصة إذا كان لديك حالة جلدية تتطلب مكونات نشطة".

يوصى بالتواصل مع طبيب الأمراض الجلدية أو أخصائي العناية بالبشرة قبل محاولة صيام الجلد إذا كنت تعاني من أي من الحالات المذكورة أعلاه، خلاف ذلك، قد تواجهين بشرة أكثر نعومة مع التهاب أقل عن طريق الاستغناء عن بعض المنتجات التي تستخدميها.