للتحكم في ارتفاع ضغط الدم اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إذا تم تشخيصك بأنك تعاني من ضغط الدم المرتفع، فربما تعاني أيضًا من قلق تجاه تناول دواء يخفض هذا الارتفاع.

ولكن نمط الحياة يلعب دورًا مهمًا في علاج هذه الحالة، فإذا تمكنت من التحكم بنجاح في ضغط دمك باتباع نمط حياة صحي، فقد تتجنب الحاجة إلى الدواء أو تؤجل وقت تناوله أو تقلل منه.

فيما يلي، 7 طرق ونصائح يمكنك اتباعها للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، وفق ما أوضح موقع "mayoclinic".

- ممارسة الرياضة بانتظام:

يمكن أن يؤدي ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا إلى خفض ضغط الدم، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لذا من المهم أن تكون ثابتًا لأنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة ، فقد يرتفع ضغط الدم مرة أخرى.

- تناول نظام غذائي صحي:

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم.

- تقليل الصوديوم في النظام الغذائي:

حتى التقليل البسيط من الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي، يُرجى اتباع النصائح الآتية:

اقرأ ملصقات الأطعمة: اختار بدائل ذات صوديوم منخفض للأطعمة والمشروبات التي تشتريها عادةً.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة: توجد كمية صغيرة فقط من الصوديوم بشكل طبيعي في الأطعمة.

تجنب استهلاك الملح: تحتوي ملعقة صغيرة واحدة فقط من الملح على 2300 مجم من الصوديوم، لذا استخدم الأعشاب أو البهارات لإضافة نكهة إلى طعامك.

- الإقلاع عن التدخين:

كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء، حيث يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته، ويمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحتك العامة.

- التقليل من الكافيين:

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم لدى الكثير من الأشخاص، ولمعرفة ما إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك ، افحص ضغطك في غضون 30 دقيقة من تناول مشروب يحتوي على الكافيين، إذا زاد ضغط الدم لديك، فقد تكون حساسًا لتأثيرات الكافيين في ارتفاع ضغط الدم.

- التقليل من التوتر:

قد يساهم الإجهاد المزمن والتوتر في ارتفاع ضغط الدم، لذا من الأفضل أخذ بعض الوقت للتفكير في الأسباب التي تجعلك تشعر بالتوتر ، مثل العمل أو الأسرة أو الشؤون المالية أو المرض، بمجرد أن تعرف سبب التوتر، فكر في كيفية التخلص من التوتر أو تقليله.

- مراقبة ضغط الدم في المنزل واستشر طبيبك بانتظام:

يمكن أن تساعدك المراقبة المنزلية في مراقبة ضغط الدم لديك، والتأكد من أن تغييرات نمط حياتك تعمل بشكل جيد، حيث أن أجهزة قياس ضغط الدم متاحة على نطاق واسع.

كما أن الزيارات المنتظمة لطبيبك هي أيضًا مفتاح التحكم في ضغط الدم.