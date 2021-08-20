حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز.. شد وجذب بين العوضي ووائل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وائل شقيق ياسمين عبد العزيز، واحدا من أكثر الشخصيات التي تثير الجدل حول الفنانة التي شغل مرضها الشارع المصري مؤخرا، إذ يخرج كل فترة متحدثا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وكان انطلاق الشرارة الأولى بالحديث عن طبيعة علاقتهما، ليؤكد وجود قصة عاطفية بين ياسمين والعوضي، ومؤخرا أثار شائعات جديدة حول انفصال الثنائي، وفي كل مرة يرد عليه الفنان أحمد العوضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سلسلة لا تنتهي من الجدل والردود المتبادلة.

حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز

بداية انطلاق أنباء الانفصال، كانت من عند وائل، شقيق ياسمين عبد العزيز، الذي نشر صورة تجمعه بشقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية «استوري» على «فيسبوك»، أرفقها بجملة من أغنية عن الفراق، دون التعليق عليها تماما، ما جعل الجمهور يربطها بطلاق أو انفصال وشيك بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قبل أن يقرر الأخير الرد عليه في منشور، دونه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونفى العوضي، في منشوره، ردا على الشائعات التي أطلقها وائل عبد العزيز، تماما أي طلاق أو انفصال بينه وبين ياسمين عبد العزيز: «الحكاية مش ناقصة، اللي قالك ضحك عليك، وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته، واللي أنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

رد وائل عبد العزيز على العوضي

من جديد قرر شقيق ياسمين عبد العزيز، أن يرد على تعليق العوضي، إذ كتب وائل في منشوره الأخير: «نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد، وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية، أنا معنديش علم بالكلام ده، وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها».