نصائح للتخلص من «دهون البطن العنيدة».. مياه دافئة وفواكه و«بلاش توتر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع سرعة الحياة وإقبال كثير من الناس على تناول الوجبات السريعة، تزايدت معدلات السمنة والبدانة، خاصة في منطقة الخصر، المسماة أيضا بـ«دهون البطن العنيدة»، التي لن تزول إلا بتقليل معدلات الدهون في الجسم كله، وبالتالي التقليل من السعرات الحرارية يوميًا بمقدار 500 سعرة.

تمارين تقهر دهون البطن

ويشجع خبراء الصحة، على ممارسة تمارين الكارديو، التي تشمل «المشي والركض ونط الحبل، والرقص بأنواع مختلفة»، لمدة 30 إلى 60 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، بالإضافة إلى ممارسة تمارين القوة لكامل الجسم لمدة يومين على الأقل، وممارسة التمارين الرياضية الخاصة بعضلات البطن، التي تعمل على خسارة الدهون في هذه المنطقة، بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

السلوك الغذائي لإنقاص الوزن

ومن النصائح التي وضعها أيضًا، خبراء الصحة لتقليل «دهون البطن العنيدة»، ضرورة تحويل المسار إلى الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، للمساعدة في إنقاص الوزن، مثل: تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، وأيضًا الفواكه، بالإضافة إلى التخفيف من تناول السكر والملح، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمتحولة، واستخدام الأغذية التي تحتوي على دهون غير مشبعة.

التوتر ورغبة الأكل

العمل بشكل جاد على التقليل من مستويات التوتر، الذي يؤدي إلى إطلاق هرمون الكورتيزول في الجسم، إذ أكدت الدراسات أن هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر، هو المسؤول عن زيادة الرغبة في تناول الطعام، ما يسبب زيادة في الوزن، وتراكم الدهون حول البطن، كما أنه يزيد أيضًا من أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك ينصح عادة الخبراء بالتحكم في التوتر والانفعال.

مشروبات تحرق الدهون

من النصائح التي وضعها أيضًا خبراء الصحة، لحرق دهو الجسم عامة، ودهون البطن خاصة، ضرورة شرب الماء الدافئ المضاف إليه القليل من عصير الليمون، أو يمكن تناول القليل خل التفاح، أو شرب الزنجبيل الدافئ، أو القرفة بأنواعها صباحًا.