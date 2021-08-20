حفل حسن شاكوش للسيدات فقط.. بـ450 جنيه ولا ذكور فوق 5 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكد يمر أسبوع على إحياء مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، حفل خاص للسيدات فقط، بأحد شواطئ الساحل الشمالي، إلا عاد نظيره حسن شاكوش، يجهز لإحياء حفل مماثل على نفس الشاطئ، يمنع فيه دخول الرجال.

وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بشاطئ السيدات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنظيم حفلة لمطرب المهرجانات الأكثر انتشارا على محركات البحث في عام 2020، مُعلقة: «لا يفوتكم يا سيدات حفل حسن شاكوش».

تفاصيل حفل حسن شاكوش للسيدات فقط

كشفت لمياء فاروق، رئيس مجلس إدارة الشاطئ، أن الحفل من المقرر إقامته مساء السبت المقبل، سيكون مخصص للسيدات فقط، وفقًا لقواعد الشاطئ الخاصة، موضحة أن سعر تذكرة الدخول ستكون 450 جنيهًا للفرد الواحد، وأن اليوم يشمل قضاء وقت طويل داخل الشاطئ، ونزول البحر، قبل إقامة الحفل.

ويشترط منظمو الحفل، عدم دخول الذكور أكثر من 5 سنوات، التزاما بقواعد الشاطئ الأساسية، مشيرين إلى الفتيات في عمر السابعة فيما أكثر، لن يسمح بدخولهن إلا بحجز تذكرة كاملة.

ممنوع التصوير في حفل حسن شاكوش

وأوضحت لمياء، في تصريحات سابقة لـ«هُن»، أن الشاطئ لا يدخله الرجال على الإطلاق، إذ تأسس منذ سنوات طويلة بهدف خدمة السيدات فقط، وإسعادهم، بل ومنحهم الحرية في ارتداء ما يتمنوه دون قيود، خاصة المحجبات اللاواتي يواجهن العديد من العقبات لنزول الشواطئ بحريتهن.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشاطئ، أنهم يمنحون خصوصية مطلقة لرواد الشاطئ، من خلال منع التصوير نهائيًا باستخدام التليفون أو الكاميرات وغيرها، ما يجعل الزوار بعيدًا عن أعين أي شخص خارج الشاطئ.

وينظم شاطئ السيدات، بشكل دوري العديد من الحفلات الغنائية والاستعراضية، من خلال دعوة العديد من الراقصات الشهيرات، مع الحفاظ على قواعد ونظام المكان، الخصوصية، والالتزام بالقواعد الخاصة بالتباعد والإجراءات الاحترازية.

ويمنع المكان حضور الرجال نهائيًا، سوى الفنان القائم على الحفل وأعضاء فرقته الغنائية، والقائمين على تنظيم الحفل أيضًا، مع الحفاظ على خصوصية السيدات، جمهور الحفل الوحيد.