الامارات | فتاتان توأمان في الـ 13 من العمر تحصلان على شهادة الثانوية

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاتان توأمان في الـ 13 من العمر تحصلان على شهادة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذاع صيت فتاتين توأمين في السنغال، إثر نيلهما شهادة الثانوية العامة، وهما بعد في الـ13 من العمر.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في السنغال، وكان سابقاً من نصيب تلميذ حصل على شهادة الثانوية في الـ14. وفي السابق، ولم يكن مسموحاً التقدّم لهذه الامتحانات قبل الـ17، وفق المكتب الوطني للشهادة الثانوية.

ونالت أميناتا وراما ديواو شهادة الثانوية في مدرسة تُعرف بأنها مركز امتياز في يومبول، إحدى ضواحي دكار الشعبية. ونجحتا من الدورة الأولى في امتحانات القسم العلمي.

وقالت أميناتا بخجل لـ«وكالة فرانس برس»: «كنّا متوتّرتين وكان ينبغي لنا أن ننجح من أجل عائلتنا، خصوصاً من أجل والدنا الذي بذل قصارى جهده».

وأدرك ديمبا دياو، الموظّف الحكومي المتقاعد، أن ابنتيه تتمتّعان بـ «ذكاء كبير»، فجعلهما تتخطّيان الصفوف، ووفّر لهما حصصاً تعليمية في المنزل.

وذكرت الخريجتان الجديدتان أنهما تنتظران نتيجة امتحان القبول في كلية مشهورة للعلوم التطبيقية في تييس (غرب) لدراسة الهندسة المدنية كوالدهما.

وأشاد الرئيس السنغالي ماكي سال بنتيجة الفتاتين التوأمين خلال احتفال أقيم الثلاثاء الماضي في دكار لتكريم التلاميذ المتفوقين.

ووعد بأن الدولة ستؤمّن لهما «كل الدعم اللازم» لتمكينهما من مواصلة دراستهما.



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