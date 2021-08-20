قبل دخول موجة كورونا الرابعة.. احذر 6 أخطاء قد تكلفك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذر مسؤولو وزارة الصحة مؤخرًا من دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في شهر سبتمبر المقبل، ذلك وفق تقديرات للوضع الوبائي بدول مجاورة بدأت تنتشر فيها تلك الموجة إضافة إلى انتشار متغيري "دلتا" و"دلتا بلس" شديدي العدوى، ما يعني أن هناك خطرًا يواجهه الجميع إن لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.

ويستعرض الخليج 365 فيما يلي أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها ويمكن أن تكون قاتلة، لضمان صحتك وصحة الآخرين، وفقًا لموقع eatthis.

-عدم تناول التطعيم

التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الموت بسبب COVID-19 ذكرت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، مؤخرًا أن 99.5 ٪ من الأشخاص الذين ماتوا بسبب COVID منذ يناير لم يتم تلقيحهم.

-عدم الحصول على معزز

أثبتت لقاحات كورونا أنها فعالة للغاية في منع الأمراض الخطيرة والوفاة، ولكن هناك بعض القلق من أن فعاليتها قد تنخفض بمرور الوقت، خاصة عند كبار السن، ووجدت إحدى الدراسات أنه من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تم تطعيمهم في ديسمبر الماضي، انخفضت قدرة اللقاح على الوقاية من المرض الشديد إلى 55٪ هذا الصيف.

-عدم الحصول على لقاح الانفلونزا

يوصي الخبراء بالحصول على لقاح الإنفلونزا بمجرد توفره، فسيجنبك تجنب الإنفلونزا من الإصابة بعدوى أنفلونزا كورونا المزدوجة.، كما وجدت دراسة أن الأشخاص المصابين بالأنفلونزا والفيروس التاجي كانوا أكثر عرضة للوفاة مرتين من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 وحده.

سيؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا أيضًا إلى تقوية جهاز المناعة لديك، مما يضعف الإنفلونزا أثناء محاربته، مما يزيد من فرص الإصابة بكورونا

-عدم ارتداء الكمامات

لا يزال إرتداء القناع فكرة جيدة، حتى لو تم تطعيمك بالكامل، وخاصة إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف، فتقول مايو كلينيك إذا كنت في منطقة بها عدد كبير من حالات COVID-19 الجديدة، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بارتداء قناع في الأماكن العامة، وإذا تم تطعيمك بالكامل ولديك حالة مرضية أو تتناول أدوية تضعف جهاز المناعة لديك، فقد تحتاج إلى ارتداء قناع.

-عدم التباعد الاجتماعي

كما قال الخبراء منذ بداية الوباء، فإن الابتعاد عن الأشخاص الذين لا يعيشون في منزلك أمر مهم لتجنب الإصابة بكورونا، والتجمع في الهواء الطلق أكثر أمانًا من الداخل، إذا وجدت نفسك في حدث داخلي مزدحم مع العديد من الأشخاص الذين لا يقنعون والذين تكون حالة تطعيمهم غير مؤكدة ، فلا بأس بالمغادرة.

-خفض مناعتك

للوقاية من الإصابة بكورونا، فإن آخر شيء تريد القيام به هو تعريض نظام الجسم المسؤول عن حمايتك من المرض للخطر، لكن الكثير منا يخفض مناعتنا بالعادات اليومية غير الصحية.

للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، وممارسة الرياضة بانتظام.