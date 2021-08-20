أحمد حلمي لابنته «لي لي»: «مش هتخرجي من هنا ورايح» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازح الفنان أحمد حلمي، ابنته الكبرى «لي لي»، بإعادة مشاركة سؤال وجهه لها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، عن أكثر سؤال ترغب في عدم سماعه منه.

أحمد حلمي يفاجئ ابنته

واستقبت «لي لي»، عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، أسئلة متابعيها، وكان من ضمن المشاركين والدها الفنان أحمد حلمي، الذي كتب لها: «إيه السؤال اللي نفسك مسألهولكيش أبدًا»، وأجابت عليه ابنته: «مروحة الساعة كام يا لولي».

وأعاد «حلمي»، نشر إجابة ابنته على سؤاله، وعلق عليها مازحًا: «خلاص مش هسألهولك تاني، لأنك مش هتخرجي من هنا ورايح».

أحمد حلمي وابنته لي لي

يرتبط الفنان أحمد حلمي، بعلاقة قوية مع بابنته «لي لي»، إذ اعتاد الثنائي على مشاركة المتابعين من وقت لآخر، بفيديوهات طريفة تجمعهما، كان من بينها فيديو ظهرا خلاله، يرقصان داخل سيارة أمام منزلهما.

وكان أحمد حلمي، أول الداعمين لابنته «لي لي» في مشروعها الخاص بالمنتجات اليدوية، التي صنعتها بيديها، إذ حضر معها الافتتاح، والتقط معها عدد من الصور، التي شارك عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، معلقا: «فخور بيكي».

أحمد حلمي يدعم مشروع لي لي

تحدثت «لي لي»، عن تفاصيل مشروعها من خلال لقائها مع برنامج «The Insider»، الذي يعرض على تليفزيون دبي، موضحة أنها اكتسبت موهبة الرسم من والدها: «كنت برسم معاه ومن وأنا صغيرة، وكنت بسأله على أي حاجة»، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل تتعلم الرسم على الحقائب لتقوم ببيعها.

وكان أحمد حلمي، أول زبائن ابنته «لي لي» في مشروعها الجديد، التي لفت إلى أنها «عملتله ديزاين بتاع جاكيت»، مضيفة أن الفنان رامز جلال من زبائنها: «هو كان عاوز يعمل حاجة مجنونة مش مفهومة، وعملتله تصميم بألون كتير».