الامارات | «أسترازينيكا» تطور علاجاً واعداً يقي من «كوفيد-19».. دراسة تبشر بالنتائج

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترازينيكا» تطور علاجاً واعداً يقي من «كوفيد-19».. دراسة تبشر بالنتائج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شركة أسترازينيكا، اليوم الجمعة، إن علاجاً بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة بمرحلة متقدمة، ما يضع شركة الأدوية البريطانية على المسار الصحيح لتقديم بديل محتمل للقاحات لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلّص بنسبة 77% خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوباً بأعراض.

وأضافت الشركة أن أكثر من 75% من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات.

وتمثل النتائج تغيراً في حظوظ الشركة، التي قالت في يونيو الماضي إن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من خالطوا مصاباً من العدوى بالمرض.

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