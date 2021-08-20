الامارات | لحماية العين أمام شاشة الكمبيوتر.. نصائح تقي من الشعور بالإرهاق

شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية العين أمام شاشة الكمبيوتر.. نصائح تقي من الشعور بالإرهاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار خبراء إلى أنه يمكن حماية العين أثناء العمل المكتبي من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة؛ إذ لا ينبغي أن تقل المسافة بين العين والشاشة عن 50 سم.

ونصح خبراء الهيئة الألمانية للتأمين ضد الحوادث باستخدام لوحة مفاتيح ذات لون فاتح وكتابة ذات لون داكن؛ إذ يعمل هذا التصميم «الإيجابي» على حماية العين من الإجهاد الناجم عن التحول من اللون الداكن للوحة المفاتيح إلى اللون الفاتح للشاشة.

ولحماية العين، ينبغي على المرء الحرص على أن ينفذ ضوء النهار إلى مكان العمل بشكل كاف، مع مراعاة تجنب الانعكاسات الضوئية والضوء المبهر؛ لأن هذه المؤثرات الضوئية السلبية تُجهد العين، وتتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق على المدى الطويل.

ولهذا الغرض من المثالي أن تُشكل الشاشة زاوية 90 درجة مع النافذة. ومن المهم أيضاً أخذ فترات راحة منتظمة والرَمش من وقت لآخر.

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