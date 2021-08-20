طريقة عمل البيتزا الإيطالي في البيت مثل المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا الإيطالي من أكثر الأطعمة المحببة لدى الأطفال والكبار، وتسعى ربة المنزل إلى عملها بأفضل طريقة ممكنة مثل المطاعم، وفيما يلي أفضل طريقة لعمل البيتزا الإيطالي سواء العجينة أو الحشوة، بالخطوات خطوة خطوة.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

مقادير العجينة

2 كوب دقيق.

كوب وربع ماء دافئ.

3/4 كوب زيت.

حبة بيض.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة سكر صغيرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

مقادير الحشوة

2 كوب جبن موتزاريلا.

2 كوب سوسيس مقطع شرائح.

كوب زيتون أسود مقطع شرائح.

كوب فلفل رومي ملون مقطع حلقات.

3 أكواب عصير طماطم.

ثمرة بصل مفرومة.

ملعقة كبيرة ريحان ناشف.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير البيتزا الإيطالي

تسخن ملعقة زيت على نار متوسطة، ثم يضاف البصل المفروم، ويقلب حتى يذبل.

يضاف عصير الطماطم والريحان والملح والفلفل الأسود، ويترك حتى يغلي.

يترك الخليط يغلي على نار هادئة جدًا لمدة 20 دقيقة.

يوضع الدقيق في وعاء كبير، مع البيكنج باودر والخميرة والملح والسكر واللبن، ويقلب جيدًا.

تضاف البيضة والزيت، ويقلب الخليط جيدًا، ثم يضاف الماء وقلبي جيدًا.

يغطى الوعاء، ويترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

يصب خليط العجين في صواني مدهونة بالزيت، ثم يوزع بالملعقة صلصة الطماطم.

وزعي النقانق والفلفل الملون والزيتون، ثم رشي الجبن على الوجه.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 – 30 دقيقة حتى تنضج.