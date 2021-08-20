القصة الكاملة لإثارة فنانة مصرية الجدل بسبب قبلة لشقيقتها: «مش هشيلها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسعة تسببت فيها الفنانة المصرية الشابة جوري بكر، وعقب نشرها صورة خلال الساعات الماضية، تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت جوري بكر خلال الصورة وهي تقبل شقيقتها من فمها، وعلقت قائلة: «سنقاتل دائمًا، لكننا سنكافئ دائمًا أيضًا، هذا ما تفعله الأخوات، نحن نتجادل ونبرز ضعفنا وأخطائنا، ونعرض مشاعر عدم الأمان التي كانت لدينا منذ الطفولة، ثم نعود معًا، بحبك يا حتة من قلبي»، ما أثار الهجوم عليها والانتقادات اللاذعة التي ظهرت خلال التعليقات، ما دفعها لغلق «خاصية التعليقات» تمامًا، لتفادي الهجوم عليها.

جوري ترد على الانتقادات

وردت الفنانة على الانتقادات الموجهة لها، من خلال خاصية «الاستوري» عبر موقع «انستجرام»، قائلة: «أنا مش هبرر مواقف ولا أي حاجة بعملها لأي حد، بس بجد أنتوا ناس مريضة، بالأخص اللي كاتبين كومنتات سخيفة وقذرة، دي أختي اللي ببوسها بوسة جميلة وطاهرة، ومش هشيلها عشان أنتوا اللي عقولكم مريضة».

من هي جوري بكر؟

- ممثلة مصرية شابة من مواليد محافظة الإسكندرية.

- ولدت في أكتوبر 1988، أي تبلغ من العمر 33 عاما.

- عملت مذيعة ومقدمة برامج.

- عملت في مجال الأزياء و«مودلينج».

- درست بكلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون.

- حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في آسيا، خلال وجودها بالإمارات.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر، كما أنها الوصفية الثانية لملكة جمال مصر عام 2014.

- دخلت إلى مجال التمثيل سنة 2020، من خلال ظهورها بمسلسل «البرنس»، بطولة محمد رمضان.

- شاركت في مسلسل «ليه لأ»، الجزء الأول، بطولة أمينة خليل.