«بنتها وصلتها المستشفى واختفت».. «ناهد» تصارع المرض والإهمال «محدش حاسس بيها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترقد على أحد الأسرة داخل عنبر بمستشفى مطروح العام، فاقدة للوعي بشكل تام، وحيدة، لم يتعرف على ذويها، تعاني آلامها ومرضها وحدها، لم تجد أيا من الأيادي الممتدة لمساعدتها، سوى واحدة صاحبتها هي السيدة «كريمة»، إحدى سكان المحافظة الساحلية، التي تسعى جاهدة لتقديم أي مساعدات لحالة الستينية «ناهد»، التي باتت تصارع الموت، عقب تعرضها للإصابة بجلطة في المخ.

تفاصيل الحالة المرضية للمسنة

وتكشف «كريمة»، التي ترعى حالة الستينية المجهولة، تفاصيل العثور عليها خلال حديثها لـ«هن»، قائلة: «الناس في المستشفى قالوا إن بنتها جابتها المستشفى من أسبوعين، وسابتها واختفت خالص من وقتها ومحدش يعرف عنها حاجة، ومن ساعتها والست دي وضعوها في عنبر للمرضى ولحد دلوقتي متعملهاش تذكرة حجز جوا المستشفى عشان يتم مباشرة حالتها بشكل رسمي من الدكاترة».

جلطة في المخ

تعاني المسنة من الإصابة بجلطة في المخ، حسبما كشف الفحص المبدأي عليها فور وصولها للمستشفى، ما تسبّب لها في فقدان تام للوعي، فضلا عن توقف يديها ورجليها عن الحركة على مدار اليومين الماضيين، بعد تدهور حالتها الصحية.

إعاقة ذهنية وابن مجهول

وتتابع السيدة «كريمة»، موضحة أنها بعد أن تواصلت مع عدد من جيران السيدة الستينية، تبين لها أنها تدعى «ناهد» ومن سكان منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ولديها ابنة تعاني من إعاقة ذهنية، وهي من سلمتها إلى المستشفى، وابن آخر يعيش بالقاهرة لكنه لم يكن على تواصل معها.

ولفتت السيدة كريمة: «بعد ما نشرت صورها على السوشيال ميديا عشان أحاول أوصل لأي شخص يعرفها، في ناس جيرانها كلموني وقالولي إن الست دي اسمها ناهد وسنها معدي الستين سنة، وليها بنت معاقة ذهنيا، وولد تاني عايش في القاهرة بس محدش يعرف عنه حاجة، وبنتها غير متزنة وبتنام على الأرصفة وتحت الكباري في الشوارع، ومن وقتها وأنا بحاول أوصل لأي شخص يكون عارفها».

استغاثة

وتستغيث السيدة «كريمة» بالمسؤولين، لمحاولة تقديم المساعدات الطبية اللازمة للستينية مجهولة الهوية، وسرعة التدخل لعلاجها من الجلطة، وإنقاذها من مرضها: «عايزة حد بس يجي يكشف عليها ويهتم بحالتها، لأنها بتموت ومحدش حاسس بيها».