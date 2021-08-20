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أحمد الفيشاوي ينشر صورا مع زوجته داخل منزلهما: «الجمال والرياضة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة له مع زوجته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة التي نشرها مع زوجته، قائلا: «الجمال والرياضة»، لتنال إعجاب متابعيه، وجاء من ضمن التعليقات: «حلو الخيال والظل اللي في الصورة»، «ربنا يخليكم لبعض يا فنان».

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بعد نشر صورته مع الخادمة

وأثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل، بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهر فيها مع عاملة منزله.

وظهر «الفيشاوي» برفقة عاملة منزله وطفلة صغيرة، وعلق على الصورة قائلا: «شكرا يا فلورنس على كل الحاجات الحلوة اللي بتعمليها معانا وأخلاقك وطيبتك».

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وأثارت الصورة تفاعلا بين متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بالصورة، بسبب تواضع الفنان أحمد الفيشاوي، وجاء من ضمن التعليقات: «بسيط ومتواضع زي والدك الله يرحمه.. أنتي رائعة.. أحلى صورة ليك.. شكرًا على الصورة بجد.. جميلة جدًا الصورة ومحترمة.. ربنا يجبر بخاطرك ويكرمك».

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ندى الكامل تتحدث عن زوجها أحمد الفيشاوي

كانت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، تحدثت عنه خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، قائلة: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص، أنا كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأضافت زوجة «الفيشاوي» أنه لا يوجد اختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، على الرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه، قائلة: «أحمد سي السيد في البيت، بحطله الملح في البانيو يحط رجله علشان يطلع الطاقة السلبية».

وكان الفنان أحمد الفيشاوي احتفل بعيد زواجه الثالث على زوجته ندى الكامل، وشارك متابعيه الصور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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