موضة الخريف تزهو بالأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Instyle" أن الموضة النسائية تزهو باللون الأخضر في خريف/شتاء 2021/2022، والذي يعبر عن الأمل والبهجة والتفاؤل.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأخضر يطل بطيف لوني واسع يمتد من الدرجات الناعمة كالأخضر النعناعي والأخضر بلون المريمية إلى الدرجات القوية كالأخضر الداكن أو الأخضر الليموني.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال إطلالة "المونوكروم"، أي تنسيق ملابس تكتسي بنفس الدرجة اللونية، في حين يمكن الحصول على إطلالة أكثر جاذبية وإثارة من خلال اللعب على وتر التباين بين درجات الأخضر الفاتحة والداكنة.