نصائح ذهبية لحماية العين أثناء العمل المكتبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الهيئة الألمانية للتأمين ضد الحوادث إنه يمكن حماية العين أثناء العمل المكتبي من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة؛ حيث لا يجوز أن تقل المسافة بين العين والشاشة عن 50 سم.

وأضافت الهيئة أنه ينبغي استخدام لوحة مفاتيح ذات لون فاتح وكتابة ذات لون داكن؛ حيث يعمل هذا التصميم "الإيجابي" على حماية العين من الإجهاد الناجم عن التحول من اللون الداكن للوحة المفاتيح إلى اللون الفاتح للشاشة.

ولحماية العين، ينبغي على المرء الحرص على أن ينفذ ضوء النهار إلى مكان العمل بشكل كاف، مع مراعاة تجنب الانعكاسات الضوئية والضوء المبهر؛ نظرا لأن هذه المؤثرات الضوئية السلبية تُجهد العين وتتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق على المدى الطويل.

ولهذا الغرض من المثالي أن تُشكل الشاشة زاوية 90 درجة مع النافذة. ومن المهم أيضا أخذ فترات راحة منتظمة والرَمش من وقت لآخر.