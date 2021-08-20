إذا ارتفعت حرارة طفلك الرضيع لـ38 اذهبي للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين على ضرورة استشارة طبيب الأطفال فورا إذا ارتفعت درجة حرارة جسم الرضيع إلى 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أن طريقة القياس الشرجية تعد أكثر طرق قياس الحرارة فعالية.

وأوضحت الرابطة أن الحمى لدى الرضع تشير إلى عدة أمراض منها ما بسيط مثل عدوى المسالك البولية وعدوى الجهاز الهضمي ومنها ما هو خطير مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.

ويجب أيضا استشارة الطبيب إذا كان الطفل يرفض تناول الطعام والشراب أو إذا كان يعاني من قيء وإسهال وطفح جلدي وتشنجات حرارية.