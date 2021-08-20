بعد 3 أعوام من الإغلاق.. متحف الموضة في بروكسل يفتح أبوابه مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أعلنت هيئة سياحة فلاندرز-بروكسل أن متحف الموضة في مدينة أنتويرب سيفتح أبوابه مجددا في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من سبتمبر المقبل، وذلك بعد إغلاق دام 3 سنوات لأعمال التطوير والتجديد.

وأوضحت الهيئة أنه في الوقت ذاته ستحتضن مدينة الموضة البلجيكية مهرجانا للموضة، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة ثلاثة معارض تدور حول التغيير في صناعة الأزياء بسبب الرقمنة والسؤال عن كيفية استخدام الموضة للتعبير عن مشاعر المجتمع، بالإضافة إلى دور أنتويرب في تصنيع وبيع الدانتيل من منتصف القرن السادس عشر إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر.

جدير بالذكر أن متحف الأزياء يقدم ما مجموعه 35 ألف قطعة بشكل دائم.