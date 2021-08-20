دراسة بريطانية: اللقاحات ضد كورونا أقل فاعلية في مواجهة سلالة دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

خلصت دراسة بريطانية إلى أن اللقاحات ضد فيروس كورونا أقل فاعلية في مواجهة سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار، مما قد يعزز من توجه إعطاء جرعات معززة للملقحين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدراسة توصلت إلى أن لقاح فايزر بيونتك فقد فعاليته خلال أول 90 يوما بعد الحصول على التطعيم، على الرغم من أن هذا القلقاح و لقاح استرازينيكا كانا أكثر فعالية في منع معظم حالات الاصابة بفيروس كورونا. وأشارت الدراسة إلى أنه عندما يصاب الملقحون بسلالة دلتا، تكون لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لمن لم يتم تطعيمهم، فيما يعد تأكيدا لتقييم حديث أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومن المرجح أن تعزز نتائج الدراسة من الدعوات المطالبة بتقديم جرعات معززة للملقحين حتى في ظل عدم توافر إمدادات اللقاح الكافية في دول حول العالم لتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح.

وقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء أن المواطنين الذين حصلوا على لقاحي فايزر وموديرنا سوف يتمكنون من الحصول على جرعة ثالثة بعد ثمانية أشهر. ومازالت تدرس بريطانيا إعطاء الجرعة المعززة. وكانت إسرائيل قد بدأت في توزيع جرعة ثالثة من لقاح فايزر هذا الشهر، بعدما أظهرت النتائج الأولية أن فاعليتها تصل إلى 86% بالنسبة لمن يبلغون من العمر 60 عاما.

وحللت الدراسة، التي أجرتها جامعة اوكسفورد ومكتب الاحصاءات الوطنية، ونٌشرت اليوم الخميس، أكثر من 3 مليون اختبار بي سي ار من عينات عشوائية لرصد صورة مفصلة لأنماط العدوى، بعدما أصبحت سلالة دلتا المهيمنة هذا العام.