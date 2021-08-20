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توقعات الأبراج اليوم 20-8-2021: العقرب بحاجة للراحة.. وأخبار سعيدة لـ الدلو

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

اليوم لديك بعض التخطيطات لسفر مع الأصدقاء، فكن مستعداً

برج الثور:

قد يكون هذا أكثر الأشياء حظاً لك، فعليك العمل بجد

برج الجوزاء:

ستتاح اليوم لك العديد من الفرص، حاول أن تغتنمها

برج السرطان:

لديك بعض المشاكل الصغيرة في حياتك، حاول أن تحلها

برج الأسد:

حاول أن تقلل الضغط على نفسك هذه الفترة، وخذ بعض من الراحة

برج العذراء:

حاول أن تغير أنماط حياتك هذه الفترة، واتبع اسلوباً جديداً في الحياة

برج الميزان:

حاول أن تتطور هذه الفترة من مهاراتك في حياتك العملية

برج العقرب:

أنت بحاجة إلى راحة هذه الفترة، ابتعد عن أي شيء يؤذيك

برج القوس:

لديك طاقة كبيرة اليوم،حاول أن تستغلها في شيء هام

برج الجدي:

ستتلقى بعض الأخبار السيئة اليوم، فكن جاهزا

برج الدلو:

اليوم سعيد بالنسبة لك، ستتلقى بعض من الأخبار المفرحة

برج الحوت:

لديك اليوم العزيمة والأصرار على تحقيق أهدافك، فلا تتخلى عنها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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