الامارات | أين تذهب.. «فستيفال سيتي مول» يوفر خدمة تزيين المستلزمات المدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «فستيفال سيتي مول» يوفر خدمة تزيين المستلزمات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «دبي فستيفال سيتي مول»، أشهر المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، عن توفير خدمة تخصيص المستلزمات المدرسية التي تم إطلاقها حديثاً، ابتداءً من 15 أغسطس إلى الرابع من سبتمبر، بالتزامن مع افتتاح المدراس المرتقب بعد أربعة أسابيع. ويمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذه الخدمة المجانية، التي تشمل مجموعة مختارة من المستلزمات المدرسية، والتي يقوم بتخصيصها فنان محترف ضمن مركز التسوّق، والتي يتم شراؤها من متاجر محددة داخل المول.

ويمكن للأطفال والأهالي زيارة جناح التزيين في «دبي فستيفال سيتي مول» لتزيين الاسم أو الرسومات المفضلة على المستلزمات المدرسية، حيث تتيح الخدمة الجديدة تزيين المستلزمات المدرسية، مثل الحقائب وحافظات الطعام والدفاتر وعبوات المياه والمحافظ وحقائب الأقلام والأحذية، وغيرها بكل سهولة في اليوم نفسه. ويمكن للأطفال الاختيار بين تزيين الحذاء والرسم على الحقيبة والحصول على رسومات مخصصة على المستلزمات المدرسية الأخرى باختلاف أنواعها. ولا يتطلب الأمر سوى التحقق من فاتورة المشتريات في جناح التزيين للاستفادة من العرض المجاني.

تجدر الإشارة إلى أن جناح التزيين يلتزم بجميع تدابير الصحة والسلامة التي فرضتها الحكومة جرّاء أزمة «كوفيد-19»، بما يضمن نظافة وتعقيم جميع المنتجات.

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