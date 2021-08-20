الامارات | «منتج أغانٍ».. الموظف الأعلى أجراً في كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «منتج أغانٍ».. الموظف الأعلى أجراً في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان المنتج المتعاون مع فرقة الكاي-بوب «بي تي إس» الموظف الأعلى أجراً في كوريا الجنوبية في النصف الأوّل من العام، متقدّماً على البعض من أثرى روّاد الأعمال في البلد.

وقد حقّقت الفرقة الشبابية السباعية النجومية بفضل أغنيتها «داينامايت» التي تصدّرت تصنيف أفضل الأغنيات «بيلبورد هوت 100» العام الماضي، لتصبح «بي تي إس» أول فرقة كورية جنوبية تتربع على صدارة هذا التصنيف الأميركي الشهير. وتدرّ «بي تي إس» المليارات على اقتصاد بلدها.

وجنى كانغ هيو-وون، كبير منتجي أعمال الفرقة الذي كان وراء أغنيات ضاربة عدّة، من قبيل «بلود سويت أند تيرز» و«دي إن إيه» و«آيدول»، أكثر من 40 مليار وون (34.2 مليون دولار) خلال الفترة الممتدّة من يناير إلى يوليو، وفق بيان مقدّم من شركته «هايب» إلى السلطات الناظمة. وبات كانغ (37 عاماً)، المعروف أيضاً بلقب بدوغ، الموظّف الأعلى أجراً في الشركات الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام، وفق تقارير. وبلغ راتبه 38 مليون وون، لكن كانغ جنى أيضاً 39.9 ملياراً من اكتتابات في الأسهم، و111 مليون وون من محفّزات مالية، بحسب شركته.

واحتلّ المرتبة الثانية في هذا التصنيف تشونغ مونغ-كو، الرئيس الفخري لمجموعة «هيونداي موتور غروب» العملاقة لصناعة السيارات.

وجنى تشونغ (83 عاماً) 30.2 مليار وون، أغلبها من مدفوعات نهاية الخدمة من «هيونداي موبيس».

• في المرتبة الثانية الرئيس الفخري لمجموعة «هيونداي».

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