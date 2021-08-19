طبيب نساء وتوليد يوضح أسباب حدوث الإجهاض العادي والمتكرر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الإجهاض من التجارب المؤلمة على أي سيدة، حيث تعاني بعض السيدات بعد الزواج من عدم استمرار الحمل، وأحيانا يحدث ذلك في مراحل متأخرة من الحمل دون إدراكها أسباب الإجهاض.

ويعرف الإجهاض بأنه فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتنتهى نحو 10 إلى 20 بالمائة من حالات الحمل المعروفة بالإجهاض، وهو قد يوحي بحدوث مشكلة ما في وضع الحمل داخل المرأة الحامل، وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي.

يقول الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، إن الإجهاض العادي تتعرض له 10% فقط من السيدات، أما الإجهاض المتكرر يحدث للسيدات بنسبة 1%.

وأضاف خلال حديثه لـ «هُن»، أن الإجهاض المتكرر هو الذي يحدث ثلاث مرات من تلقاء نفسه بشكل متتالي، مؤكدا أن سقوط الجنين في أول 6 أشهر يسمى إجهاضًا، أما في الشهر السابع والثامن يطلق عليه ولادة مبكرة.

أعراض الإجهاض المنذر

أوجاع البطن.

آلام الظهر.

حدوث نزيف.

أسباب حدوث الإجهاض

ترجع الأسباب إلى نوعين الأول له علاقة بالأم والثاني يتعلق بالجنين، ومن ضمن الأسباب المتعلقة بالأم مثل الورم الليفي تصاب به 30% من السيدات.

الحاجز الرحمي.

التصقات الرحم.

أحيانا للسيدات المصابات بمرض السكر غير المنضبط.

مرض الغدة الدرقية.

زيادة الأجسام المضادة نتيجة اضطراب الجهاز المناعي.

اضطراب الهرمونات (تكيس المبايض) ويتم العلاج بالهرمونات

أسباب أخرى تتعلق بالجنين

في حال تكرار الإجهاض يمكن أن يحدث ذلك بسبب الحيوان المنوي الملقح، يتم عمل فحص كروموسومات للأم والأب، وفي حال لخبطة الكروموسومات نلجأ إلى الحقن المجهري.