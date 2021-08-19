دنيا سمير غانم تدعو لوالديها : اللهم أذقهما من النعيم وأجعل قبرهما في نور دائم لا ينطقع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت دنيا سمير غانم دعاء لهما، وجاء فيه: «اللهم أرحم والدي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وأغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وأضافت: «اللهم ارحمهم رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم أجعل قبرهم في نور دائم لاينطقع واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين يارب العالمين.. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم وافرش قبرهم من فراش الجنة، اللهم ارحمهم ولاتطفىء نور قبورهم، اللهم ارحمهم بقدر ما تمنيت لهم البقاء.. اللهم اذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهم».

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت نفس الدعاء عبر حسابها على «إنستجرام»، وتفاعل معها الجمهور بالدعاء لوالديها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

توفت الفنانة دلال عبد العزيز بعد مرور 3 أشهر على إصابتهما بفيروس كورونا، وأعلن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض، وقال عبر حسابه على «فيس بوك»: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وأنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني حينها من تليف في الرئة إثر اصابتها بفيروس كورونا، كما عانت من مضاعفات ما بعد كورونا.

وكان الفنان سمير غانم زوج دلال عبد العزيز، قد توفي متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عامًا، في شهر مايو الماضي.