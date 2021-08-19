استشاري علاقات أسرية: محتاجين نعدل سلوكيات الأسرة والتربية للقضاء على التحرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرته الحوارية الأولى، عن كيفية مواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة تشريعيا واجتماعيا، بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.

الريس: تغليظ عقوبة المتحرش ليست رادعة.. محتاجين نعدل سلوكيات الأسرة

وقدمت الدكتورة إيمان الريس، استشاري علاقات أسرية وتربوية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصديقه على تغليظ عقوبة التحرش، معتبرة ذلك، انتصارا جديدا للمرأة المصرية، «90% من المرأة بالمجتمع المصري، يعانوا من التحرش، سواء لفظي أو حركي أو تصرفات تؤدى لإصابة المرأة بالأمراض النفسية، والتغليظ لن يكون رادع، أحنا محتاجين نعدل سلوكيات الأسرة والتربية»

الريس: هناك فتيات يتبعوا ما يسمي بـ«عرض مباشر للرجل بأنها متاحه»

وأضافت «الجباس»، خلال استضافتها بالبرنامج، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أنه في بعض الحالات، تعرض السيدات أجسادهن بطريقة مبالغ فيها، وهو ما يسمي بـ«عرض مباشر للرجل بأنها متاحة»، «أنا مع القانون مش ضده، لكن أنا ضد الثقافات الغريبة، اللي بقت في النساء المصريات اللي مكنتش موجودة عندنا قبل كده».

الريس: «أحنا محتاجين نرجع الحياء تاني في البنات والأسرة المصرية»

وأوضحت أن عرض النفس يظهر من خلال قيام بعض الفتيات بتصرفات يلفت إليها الأنظار، «فيه بنات في الجامعة بتكون لابسة لبس لا يصلح للمكان، وبكده متكنش بتحترم الهيبة الخاصة بالجامعة، وبتضايق من زمايلها، اللي بيقولوا أنت ظهرك باين أو بنطلونك مقطع، وأنا ضد ده، وأحنا محتاجين نرجع الحياء تاني في البنات والأسرة المصرية».

وأكدت أن محاربه التحرش بكل أشكاله يبدأ عبر التوعية بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا تربية النشئ من خلال وزارة التربية والتعليم، على التربية السوية، ومحاربة تلك الأشكال السيئة، التي باتت موجودة في مجتمعاتنا، «أنا بناشد وزير التربية والتعليم، الجيل اللي طالع مختلف، ومينفعش نفضل سايبين له نفس المناهج بالفكر من سنين، ولازم نعلمه أزاي يحافظ على زميلته اللي جنبه، وهي تحافظ عليه».

وأشارت إلى أنه يجب أيضا تأهيل وإخضاع السيدات لدورات تساعدهم في كيفية أخذ الحق من المتحرش، «لازم ندي للستات، دورات ازاي ياخدوا حقهم من المتحرش، وازاي لما حد يجي جنبك تاخدي حقك، ومتخافيش من أي حد، وتبصي في عينه، وتقوليله هبلغ عنك علشان قانون بلدك معاكي».

المحامية سالي الجباس: الرئيس السيسي قرر الاهتمام بسرعة الفصل بتلك القضايا

قالت سالي الجباس، المحامية بالنقض، إنه خلال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس للجمهورية، وقعت حادثة التحرش الجماعي، بأحدى المحافظات، وفور تداول الخبر أعطي الرئيس السيسي أوامره، بأن يتم تحويل تلك القضية كقضية رأي عام، «كنت المحامية الوحيده مع 6 من المجني عليهم، ووجه الرئيس السيسي حينها، قرار بالاهتمام بسرعة الفصل في تلك القضايا».

الجباس: تخصيص وحده بالمحاكم تحمل اسم «الفصل في القضايا الخاصة بالنساء»

وأضافت «الجباس»، خلال استضافتها بالبرنامج، أن المحامين كانوا يطلبون وجود وحدة خاصة في المحاكم باسم «وحدة الفصل في القضايا الخاصة بالنساء»، كقضايات التحرش أو الاغتصاب، وكل الجرائم التي تعتبر انتهاك لجسد المرأة، وحاليا بات هناك بعض الدوائر الجنائية المختصة بالفصل في تلك القضايا.