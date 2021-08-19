4 أسباب صحية تجعلك تتناول البامية باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

كثيرون يعشقون تناول البامية، لكن قليلون يعرفون قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية، والتي منها أنها منخفضة السعرات الحرارية.

وغير ذلك من الفوائد العديدة التي نوردها لكم على النحو التالي، وفق ما أورد موقع "webmd" المعني بالصحة.

1- محاربة السرطان:

مضادات الأكسدة هي مركبات طبيعية تساعد جسمك على محاربة الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، وقد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

تحتوي البامية على مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، بما في ذلك فيتامينات أ وج، كما أنها تحتوي على بروتين يسمى ليكتين الذي قد يمنع نمو الخلايا السرطانية لدى البشر.

2- دعم صحة القلب والدماغ:

يقلل البوليفينول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق منع تجلط الدم، وتقليل أضرار الجذور الحرة، وتفيد مضادات الأكسدة الموجودة في البامية عقلك أيضًا عن طريق تقليل التهاب الدماغ.

3- السيطرة على نسبة السكر في الدم:

أظهرت دراسات مختلفة أن البامية تساعد في التحكم في مستويات السكر بالدم، ويعتقد الباحثون أنها قد تساعد في منع امتصاص السكر أثناء الهضم، وترفع الأنسولين بنسبة كبيرة.

4- دعم ما قبل الولادة:

كوب واحد من البامية يحتوي على 15٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهو عنصر غذائي مفيد للمرأة الحامل.

ويساعد حمض الفوليك في تقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تؤثر على الدماغ والعمود الفقري عند نمو الأجنة.