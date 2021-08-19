منها كوكتيلات الفاكهة.. مشروبات يجب على مرضى السكر تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحتاج مرضى السكري إلى التأكد من اتباعهم نظامًا غذائيًا صحيًا، لكن هذا لا يشير فقط إلى الطعام، فيمكن أن تؤثر المشروبات أيضًا على مستويات السكر في الدم بعدة طرق.

عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري، فإن جسمه لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح لسحب الجلوكوز، أو سكر الدم، إلى الخلايا للحصول على الطاقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وبعض المضاعفات الخطيرة.

يمكن أن تسبب المشروبات التي تحتوي على السكر ارتفاعًا مفاجئًا في السكر أو ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وفي إطار ذلك نستعرض المشروبات التي يجب على مرضى السكر تجنبها، وفقًا لموقع ميديكال نيوز توداي.

-الصودا ومشروبات الطاقة

يمكن أن تزيد المشروبات الغازية والسكرية الأخرى من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وزيادة الوزن ومتلازمة التمثيل الغذائي، فتعد زيادة الوزن عامل خطر للإصابة بداء السكري من النوع 2.

والسمنة ومرض السكري من السمات المميزة لمتلازمة التمثيل الغذائي، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري، يحتوي هذا النوع من المشروبات على كميات كبيرة من السكر.

بالإضافة إلى ذلك، هذا المشروب لا يشبع لأنه يحتوي فقط على الكربوهيدرات البسيطة ولا يحتوي على ألياف، لذا شرب الصودا بدون نظام غذائي صحي يمكن أن يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم.

ومن الأفضل تجنب أو الحد من تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لتقليل فرصة ارتفاع السكر.

-كوكتيلات الفاكهة

قد يكون مذاق المشروبات الحلوة، مثل عصير الفاكهة، ولكنها غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من السكر، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على القليل من عصير الفاكهة الحقيقي أو لا يحتوي على عصير.

يمكن أن تسبب هذه المكونات نفس الارتفاع في مستويات السكر في الدم مثل الصودا، فإنها توفر تركيزًا عاليًا من السكر ولكن قيمة غذائية أقل بكثير من عصير الفاكهة النقي بنسبة 100٪. يمكن للناس الاستمتاع بعصائر الفاكهة الطازجة بنسبة 100 في المائة باعتدال.

- الحليب البقري

يفضل الاعتماد على الحليب البقري الذي يوفر البروتين والكالسيوم، فوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن كوبًا من الحليب بنسبة 1% (قليل الدسم) يوفر أيضًا 305 ملليجرام من الكالسيوم، وهو ما يمثل حوالي 23% من القيمة اليومية.